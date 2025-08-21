English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुमित राघवनची बहिणदेखील लोकप्रिय अभिनेत्री; बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्यासोबत करतेय संसार

अभिनेता सुमित राघवन हा हिंदीबरोबरच मराठी सिनेसृष्टीतही लोकप्रिय कलाकार आहे. पण तुम्हाला माहितीये का सुमित राघवनची  एक बहिणदेखील आहे. 

Mansi kshirsagar | Aug 21, 2025, 06:42 PM IST
twitter

अभिनेता सुमित राघवन हा हिंदीबरोबरच मराठी सिनेसृष्टीतही लोकप्रिय कलाकार आहे. पण तुम्हाला माहितीये का सुमित राघवनची  एक बहिणदेखील आहे. 

1/7

सुमित राघवनची बहिणदेखील लोकप्रिय अभिनेत्री; बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्यासोबत करतेय संसार

gautami kapoor reveals sumeet raghavan is her brother went

तुम्हाला सुमित राघवनच्या बहिणीबद्दल माहितीये का? तीदेखील अभिनेत्री असून आता कपूर घराण्याची सून आहे. सुमित राघवनमुळंच तिची सिनेसृष्टीत एन्ट्री झाल्याचं तिने म्हटलं आहे. 

twitter
2/7

मराठमोळी अभिनेत्री गौरी गाडगीळ ही सुमित राघवनची बहीण आहे. एका मुलाखतीतच तिने हा खुलासा केला आहे. लोकप्रिय अभिनेता राम कपूरसोबत तिने लग्नगाठ बांधली आहे. 

twitter
3/7

अभिनेता सुमित राघवन जो माझा भाऊ आहे त्याला पोर्टफोलिओ बनवायचा होता म्हणून मी त्याच्यासोबत गेले होते, असं गौतमीने म्हटलं आहे. 

twitter
4/7

पुढे ती म्हणाली की, 'मी अगदी योगायोगाने अभिनय क्षे्त्रात आले. तिथे मला पाहून गौतमजींनी विचारले की तु सुद्धा तुझे फोटो का काढत नाही? मी तेव्हा तेलकट केस आणि दोन पोनी अशा अवतारात होते. तेव्हा मी अगदी आश्चर्याने विचारलं मी फोटोशूट करु?'

twitter
5/7

' तेव्हा मी मेडिकलचं शिक्षण घेत होते. पोर्टफोलिओसाठी 10 हजार रुपये लागणार होते. माझ्या आईने सांगितले की, आमच्याकडे फोटोशूटसाठी पैसे नाहीत. त्यापैक्षा आम्ही तिला पुस्तकं आणून देऊ, असं गौतमी गाडगीळ म्हणाली आहे. 

twitter
6/7

'पण मी 2000 साली आई-वडिलांना सांगितलं की मला वेगळं राहायचं आहे. तेव्हा घरात खूप तमाशा झाला होता. पण त्यांनी माझं ऐकलं नाही आणि मी एकटी राहायला सुरुवात केली. मला अभिनय करायचाच आहे असंही मी त्यांना समजावलं, असंही गौतमी म्हणाली आहे. 

twitter
7/7

वडिलांनी मला अभिनयासाठी परवानगी दिली पण आईचा शेवटपर्यंत या गोष्टीसाठी नकारच होता, असं तिने म्हटलं आहे गौतमी बिनधास्त या सिनेमातून झळकली होती. त्यानंतर तिने अनेक हिंदी मालिकांत व सिनेमातही काम केले आहे. 2003 साली ती राम कपूरसोबत लग्नबंधनात अडकली. 

twitter
पुढील
अल्बम

Pithori Amavasya and Matru Din 2025 : मातृदिन आणि पिठोरी अमावस्याच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

पुढील अल्बम

Pithori Amavasya and Matru Din 2025 : मातृदिन आणि पिठोरी अमावस्याच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Pithori Amavasya and Matru Din 2025 : मातृदिन आणि पिठोरी अमावस्याच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Pithori Amavasya and Matru Din 2025 : मातृदिन आणि पिठोरी अमावस्याच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा 10
Pola Wishes in Marathi : जिवा-शिवाची बैल जोडं...करा सर्जाराजाला नमन; बैलपोळ्याच्या शेतकरी बांधवाला द्या खास शुभेच्छा

Pola Wishes in Marathi : जिवा-शिवाची बैल जोडं...करा सर्जाराजाला नमन; बैलपोळ्याच्या शेतकरी बांधवाला द्या खास शुभेच्छा

Pola Wishes in Marathi : जिवा-शिवाची बैल जोडं...करा सर्जाराजाला नमन; बैलपोळ्याच्या शेतकरी बांधवाला द्या खास शुभेच्छा 10
&#039;तो मला हॉटेलमध्ये बोलावयचा...&#039; अभिनेत्रीचा युवा नेत्यावर खळबळजनक आरोप; &#039;मोबाईलवर तसले...&#039;

'तो मला हॉटेलमध्ये बोलावयचा...' अभिनेत्रीचा युवा नेत्यावर खळबळजनक आरोप; 'मोबाईलवर तसले...'

'तो मला हॉटेलमध्ये बोलावयचा...' अभिनेत्रीचा युवा नेत्यावर खळबळजनक आरोप; 'मोबाईलवर तसले...' 9
लग्नाच्या आधीच प्राजक्ताची पंढरपूर वारी, होणाऱ्या नवऱ्यासोबत घेतलं विठुरायाचं दर्शन

लग्नाच्या आधीच प्राजक्ताची पंढरपूर वारी, होणाऱ्या नवऱ्यासोबत घेतलं विठुरायाचं दर्शन

लग्नाच्या आधीच प्राजक्ताची पंढरपूर वारी, होणाऱ्या नवऱ्यासोबत घेतलं विठुरायाचं दर्शन 8