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गोल्डन साडीत खुलला Gen-Z बॉलिवूडचा ग्लॅमर; 'या' 5 अभिनेत्रींच्या एलिगंट लुक्सने वेधले लक्ष

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 01, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:33 PM IST

रेड कार्पेट असो किंवा इन्स्टाग्राम रील्स, बॉलिवूडच्या नव्या पिढीतील अभिनेत्री पुन्हा एकदा सिद्ध करत आहेत की गोल्डन साडीच्या शालीनतेला आणि सौंदर्याला तोड नाही.

 

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पारंपरिक भारतीय साडीला आधुनिक फॅशनची जोड देत बॉलिवूडमधील नव्या पिढीच्या अभिनेत्री पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. रेड कार्पेट असो, फोटोशूट असो किंवा सोशल मीडियावरील पोस्ट्स, गोल्डन साडी हा सध्या सेलिब्रिटींच्या पसंतीचा ट्रेंड ठरत आहे. 

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शालीनता, ग्लॅमर आणि एलिगन्स यांचा सुंदर मिलाफ साधणाऱ्या या लुक्सनी फॅशनप्रेमींनाही भुरळ घातली आहे. जाणून घेऊया अशाच पाच Gen-Z अभिनेत्रींबद्दल, ज्यांनी आपल्या गोल्डन साडी लुकने सर्वांचे लक्ष वेधले.

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कोमल पावसकर

लवकरच राघव जुयालसोबत 'इकाई' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी कोमल पावसकर हिने शिमरी गोल्डन साडीत आपल्या स्टायलिश व्यक्तिमत्त्वाची झलक दाखवली आहे. हलक्या दागिन्यांसह सटल स्टायलिंगमुळे तिचा लुक फेस्टिव्ह आणि ट्रेंडी वाटतो.

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वामिका गब्बी

'खुफिया', 'जुबिली' आणि 'बेबी जॉन'मधील दमदार भूमिकांमुळे चर्चेत असलेली वामिका गब्बी मेटॅलिक गोल्ड साडीत अत्यंत देखणी दिसते. मिनिमल ॲक्सेसरीज आणि आत्मविश्वासपूर्ण स्टायलिंगमुळे तिच्या लुकला वेगळीच उठावदार झलक मिळते.

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प्रतिभा रांटा

'लापता लेडीज'मधून विशेष लक्ष वेधून घेणाऱ्या प्रतिभा रांटाने गोल्डन साडीत साधेपणालाच स्टाईल स्टेटमेंट बनवले आहे. कमीत कमी ॲक्सेसरीज आणि ग्रेसफुल उपस्थितीमुळे तिचा लुक अत्यंत मोहक दिसतो. पारंपरिक भारतीय पोशाख किती कालातीत आणि आकर्षक असू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण तिचा हा लुक ठरतो.

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सेहर बांबा

'पल पल दिल के पास' आणि 'दिल बेकरार'मधून ओळख मिळवलेल्या सेहर बांबाने गोल्डन साडीत पारंपरिक सौंदर्याला आधुनिक स्टायलिंगची जोड दिली आहे. नाजूक भरतकाम असलेली साडी, हलका मेकअप आणि साध्या दागिन्यांमुळे तिचा लुक अत्यंत आकर्षक आणि रॉयल दिसतो.

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नितांशी गोयल

'लापता लेडीज'मधील अभिनयामुळे प्रेक्षकांची पसंती मिळवलेल्या नितांशी गोयलने गोल्डन साडीत आधुनिक आणि पारंपरिक फॅशनचा सुंदर समतोल साधला आहे. तिचा फ्रेश लुक आणि सहज एलिगन्स तिला Gen-Z फॅशन आयकॉन म्हणून वेगळी ओळख देतात.

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गोल्डन साडी हा केवळ पारंपरिक पोशाख नसून आधुनिक फॅशनमधील एक एव्हरग्रीन ट्रेंड असल्याचे या पाच अभिनेत्रींच्या लुक्समधून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. एलिगन्स, आत्मविश्वास आणि स्टायलिश सादरीकरण यांचा सुंदर संगम त्यांच्या प्रत्येक लुकमध्ये पाहायला मिळतो.

 

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