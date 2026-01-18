English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार Gen-Z च्या हाती; मु्ंबईतील सर्वात तरुण नगरसेवकाचं वय पाहिलंत का?

देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार Gen-Z च्या हाती; मु्ंबईतील सर्वात तरुण नगरसेवकाचं वय पाहिलंत का?

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीनंतर तयार होणाऱ्या नव्या सभागृहात यंदा तरुण नेतृत्वाची विशेष चर्चा आहे. नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये 30 वर्षांखालील जेन जी वयोगटातील तब्बल 12 सदस्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात महापालिकेच्या कामकाजात उत्साह, नवे विचार आणि वेगळी कार्यपद्धती पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. या नव्या चेहऱ्यांची यादी एकदा पहाच.

Priti Ved | Jan 18, 2026, 01:54 PM IST
1/11

2/11

अपेक्षा खांडेकर

अपेक्षा खांडेकर, वय 29 वर्षवार्ड 142 मानखुर्द (शिवसेना)

3/11

राजूल पाटील

राजूल पाटील वय 29 वर्ष भांडुप पश्चिममधील प्रभाग 114 शिवसेना (यूबीटी) खासदार  संजय दिना पाटील यांच्या कन्या आहेत 

4/11

रितेश राय

रितेश राय, वय 29 वर्ष वॉर्ड 86 अंधेरी पूर्व (शिवसेना) माजी नगरसेवक कमलेश राय यांचे पुत्र आहेत.

5/11

अंकित प्रभू

अंकित प्रभू, वय 29 वर्ष वॉर्ड 54 गोरेगाव पूर्व शिवसेना (यूबीटी) अंकित हे सुनील प्रभू यांचे पुत्र आहेत.

6/11

डॉ. अदिती खुरसंगे

एंडोडॉन्टिस्ट डॉ. अदिती खुरसंगे वय 29 वर्ष (शिवसेना- शिंदे) आई रिध्दी आणि वडिल भास्कर खुरसंगे दोन्ही माजी नगरसेवक आहेत.

7/11

डॉ. समन आजमी

डॉ. समन आजमी वय 29 वर्ष (वॉर्ड 167) होमिओपॅथ डॉक्टर असून,  त्या माजी कॉर्पोरेटर अश्रफ आजमी यांच्या पुतणी आणि काँग्रेस नेते अरशद  आजमी यांच्या कन्या.

8/11

दिशा यादव

दिशा यादव वय 29 वर्ष (वॉर्ड 80) (कॉंग्रेस) माजी नगरसेवक सुनील यादव यांची कन्या.

9/11

दक्षता कवठणकर

दक्षता कवठणकर वय 26 वर्ष वॉर्ड 19 कांदिवली पश्चिम (भाजपा) माजी नगरसेवक श्रीकांत कवठणकर यांच्या कन्या. 

10/11

निर्मिती कानडे

निर्मिती कानडे वय 25 वर्ष प्रभाग 13 घाटकोपर पूर्व (शिवसेना

11/11

कशीश फुलवारिया

कशीश फुलवारिया वय 22 वर्ष-  (वॉर्ड 151) चेंबूर कुर्ला (भाजपा)  माजी नगरसेवक राजेश फुलवारियाच्या कन्या.

