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24GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि SMS मिळणार फक्त 1 रुपयात! 'या' कंपनीची जबरदस्त ऑफर...

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 21, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:13 PM IST

कंपनीने नवीन सिम कार्ड खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ₹1 FRC प्लॅन पुन्हा सादर केला आहे. यामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, दररोज 1GB डेटा आणि 100 SMS मिळतात. याचा अर्थ असा की, फक्त ₹1 मध्ये तुम्हाला तुमच्या सिमवर 24 दिवसांसाठी विविध प्रकारचे फायदे मिळतील. 

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रिचार्ज प्लॅन्स अधिकाधिक महाग होत असल्याने मोबाईल वापरकर्त्यांचा खर्च वाढत आहे. विशेषतः ड्युअल सिम वापरकर्त्यांसाठी, दोन्ही नंबर सक्रिय ठेवणे अनेकदा एक ओझे ठरू शकते. 

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ही १ रुपयाची ऑफर खूपच आकर्षक ठरू शकते. सरकारी मालकीच्या टेलिकॉम कंपनीचा हा प्लॅन नवीन वापरकर्त्यांना फक्त १ रुपयामध्ये २४ दिवसांची सर्व्हिस व्हॅलिडिटी देतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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इतकेच नाही, तर यामध्ये कॉलिंग, डेटा आणि एसएमएसचे फायदेही मिळतात. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने आपल्या ग्राहकांसाठी १ रुपयाचा प्रीपेड प्लॅन सादर केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मात्र, याला एक सामान्य रिचार्ज प्लॅन समजण्याची चूक करू नये. हे कंपनीचे पहिले रिचार्ज कूपन (एफआरसी) आहे. हा लाभ केवळ नवीन बीएसएनएल सिम कार्ड खरेदी करणाऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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या प्लॅनमध्ये संपूर्ण भारतात 24 दिवसांची सेवा वैधता मिळते. बीएसएनएलचे 1 रुपयाचे एफआरसी (FRC) ग्राहकांना त्यांचे सिम सक्रिय ठेवण्याची परवानगी तर देतेच, पण त्यासोबतच इतर अनेक फायदेही देते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

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यामध्ये २४ दिवसांसाठी अमर्यादित व्हॉईस कॉलिंग आणि दररोज 1 जीबी डेटा मिळतो. याचा अर्थ, वापरकर्त्यांना संपूर्ण वैधतेच्या कालावधीत एकूण 24 जीबी डेटा मिळतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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डेटा आणि कॉलिंगसोबतच, बीएसएनएल या प्लॅनमध्ये दररोज 100 एसएमएसदेखील देते. यामुळे वापरकर्त्यांना 24 दिवसांत एकूण 2400 एसएमएस मिळतात. हे सर्व फायदे लक्षात घेता, 1 रुपया किमतीचा एफआरसी (FRC) हा नवीन बीएसएनएल ग्राहकांसाठी एक अनोखी ऑफर आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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24 दिवसांच्या वैधतेसह या प्लॅनची ​​किंमत पाहता, दैनंदिन खर्च अंदाजे 0.04, म्हणजेच फक्त 4 पैसे येतो. तथापि, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे: ग्राहक या एफआरसीचा लाभ फक्त एकदाच घेऊ शकतो. याचा पुन्हा लाभ घेण्यासाठी, त्यांना नवीन सिम कार्ड खरेदी करावे लागेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
bsnl
tech news
marathi news

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