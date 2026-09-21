24GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि SMS मिळणार फक्त 1 रुपयात! 'या' कंपनीची जबरदस्त ऑफर...

कंपनीने नवीन सिम कार्ड खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ₹1 FRC प्लॅन पुन्हा सादर केला आहे. यामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, दररोज 1GB डेटा आणि 100 SMS मिळतात. याचा अर्थ असा की, फक्त ₹1 मध्ये तुम्हाला तुमच्या सिमवर 24 दिवसांसाठी विविध प्रकारचे फायदे मिळतील.
रिचार्ज प्लॅन्स अधिकाधिक महाग होत असल्याने मोबाईल वापरकर्त्यांचा खर्च वाढत आहे. विशेषतः ड्युअल सिम वापरकर्त्यांसाठी, दोन्ही नंबर सक्रिय ठेवणे अनेकदा एक ओझे ठरू शकते.
ही १ रुपयाची ऑफर खूपच आकर्षक ठरू शकते. सरकारी मालकीच्या टेलिकॉम कंपनीचा हा प्लॅन नवीन वापरकर्त्यांना फक्त १ रुपयामध्ये २४ दिवसांची सर्व्हिस व्हॅलिडिटी देतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
इतकेच नाही, तर यामध्ये कॉलिंग, डेटा आणि एसएमएसचे फायदेही मिळतात. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने आपल्या ग्राहकांसाठी १ रुपयाचा प्रीपेड प्लॅन सादर केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मात्र, याला एक सामान्य रिचार्ज प्लॅन समजण्याची चूक करू नये. हे कंपनीचे पहिले रिचार्ज कूपन (एफआरसी) आहे. हा लाभ केवळ नवीन बीएसएनएल सिम कार्ड खरेदी करणाऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या प्लॅनमध्ये संपूर्ण भारतात 24 दिवसांची सेवा वैधता मिळते. बीएसएनएलचे 1 रुपयाचे एफआरसी (FRC) ग्राहकांना त्यांचे सिम सक्रिय ठेवण्याची परवानगी तर देतेच, पण त्यासोबतच इतर अनेक फायदेही देते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
यामध्ये २४ दिवसांसाठी अमर्यादित व्हॉईस कॉलिंग आणि दररोज 1 जीबी डेटा मिळतो. याचा अर्थ, वापरकर्त्यांना संपूर्ण वैधतेच्या कालावधीत एकूण 24 जीबी डेटा मिळतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
डेटा आणि कॉलिंगसोबतच, बीएसएनएल या प्लॅनमध्ये दररोज 100 एसएमएसदेखील देते. यामुळे वापरकर्त्यांना 24 दिवसांत एकूण 2400 एसएमएस मिळतात. हे सर्व फायदे लक्षात घेता, 1 रुपया किमतीचा एफआरसी (FRC) हा नवीन बीएसएनएल ग्राहकांसाठी एक अनोखी ऑफर आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
24 दिवसांच्या वैधतेसह या प्लॅनची किंमत पाहता, दैनंदिन खर्च अंदाजे 0.04, म्हणजेच फक्त 4 पैसे येतो. तथापि, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे: ग्राहक या एफआरसीचा लाभ फक्त एकदाच घेऊ शकतो. याचा पुन्हा लाभ घेण्यासाठी, त्यांना नवीन सिम कार्ड खरेदी करावे लागेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया