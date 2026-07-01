/रस्ता नसलेलं गाव, गाडीने नाही तर बोटीने ऑफिसला जातात माणसं, नेमकं आहे तरी कुठे?

बऱ्याचदा सकाळी शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना रस्तेमार्गाने कामावर जात असताना अनेकतासांच्या ट्राफिक जाममध्ये अडकून पडावे लागते. भारतासारख्या शहरांमध्ये ट्रॅफिकची समस्या खूप सामान्य आहे. मात्र जगात असं एक गाव आहे जिथे सर्व नागरिक त्यांच्या ऑफिसला, शाळेत तसेच सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यासाठी बोटीचा वापर करतात. तेव्हा आज अशा सुंदर ठिकाणाबद्दल जाणून घेऊयात.
नेदरलँडच्या उत्तर पूर्व भागात ओवराइसेल प्रांतात एक गीथॉर्न नावाचं अनोखं गाव आहे. जे तेथील राजधानी एम्स्टर्डमच्या जवळ 120 किलोमीटर दूर आहे. या गावाच्या इतिहासाबद्दल बोलायचं झाल्यास येथे खूप खूप वर्षांपूर्वी दलदलयुक्त पिवळी माती होती जिथे खोदकाम केलं गेलं.
याच खोदकामामुळे येथे खूप खोल मोठे मोठे खड्डे पडले. वेळेनुसार या खड्यांमध्ये पाणी भरले गेले आणि त्यांनी हळू हळू सुंदर नद्या आणि तलावांचे स्वरूप घेतले. त्यानंतर स्थानिक लोकांनी जलमार्गांच्या किनारी आपली घर वसवली.
गीथॉर्नच्या जुन्या भागाविषयी बोलायचं झाल्यास सर्वात खास गोष्ट अशी की तुम्हाला दूर दूर पर्यंत सुद्धा डांबरी किंवा काँक्रीट रस्ते बघायला मिळणार नाही. येथील परिवहनाचा एकुलता एक आणि मुख्य स्रोत पाणी आहे.
गावातील घरांना एकमेकांशी किंवा मुख्य मार्गांशी जोडण्यासाठी तेथील कालव्यांवर 170 हून अधिक लहान आणि अत्यंत सुंदर असे लाकडी पूल बांधण्यात आले आहेत. गावकरी चालत जाण्यासाठी आणि कमी अंतराचा प्रवास करण्यासाठी या पुलांचा वापर करतात.
या गावात शांती बनवून ठेवण्यासाठी या गावांमधून जाणाऱ्या होड्यांसाठी सुद्धा काही विशेष नियम लागू आहेत. या बोटींमध्ये इलेक्ट्रिक मोटर असल्याने येथे खूप जास्त आवाज नसतो. ज्या लोकांना स्वतःहून बोट चालवण्याबाबत माहिती नसेल अशांसाठी स्थानिक गाईड सोबत बोट टूरची सुविधा मिळते.
गीथॉर्न येथील कानाकोपरा हा सुंदर आणि प्रेक्षणीय आहे, तो कोणत्याही पेंटिंग सारखा दिसून येतो. येथील पारंपरिक घरांचं छत हे गवंतानी बनवली जाते. तसेच ते दिसायला सुद्धा खूप सुंदर दिसतात.
घरांच्या भोवताली असलेली रंगीबेरंगी फुलांनी बहरलेली गार्डन या ठिकाणाचे सौंदर्य अधिकच वाढवतात. म्हणूनच, जगभरातील पर्यटकांना फोटो काढण्यासाठी येथे यायला खूप आवडतं आणि त्यामुळे येथील पर्यटन व्यवसायाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे.