पर्यावरणपूरक 'गिरगावचा महाराजा'; मुंबईतील सर्वात उंच 27 फूट शाडूची मूर्ती; साकारलंय भगवान जगन्नाथाचं दिव्य रूप

100 टक्के शुद्ध शाडू माती, बांबू आणि ज्यूटच्या टोपल्यांपासून साकारलेली 27 फूट उंच आणि अंदाजे 8000 किलो वजनाची ही मूर्ती भारत आणि जगातील एकमेव पूर्णपणे पर्यावरणपूरक सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे प्रतीक आहे.  

Shivraj Yadav | Aug 22, 2025, 10:47 PM IST
सध्या सगळीकडे गणेशोत्सवाची लगबग सुरु असून, मोठ्या मंडळांच्या गणपतीचं आगमन झालं आहे. यानिमित्ताने सध्या सोशल मीडियावर सगळीकडे गणपतीच्या मूर्तींची चर्चा सुरु आहे. यादरम्यान गिरगावातील अखिल मुगभाट सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाच्या मूर्तीची चर्चा सुरु आहे. याचं कारण हे मंडळ पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करत आहे.   

या मंडळाने तब्बल 27 फूट शाडूची मूर्ती उभी केली आहे. मुंबईतील शाडूची ही सर्वात मोठी मूर्ती आहे. एकीकडे पीओपीसाठी आग्रह केला जात असताना या मंडळाने सर्वांसमोर आदर्श ठेवला आहे.   

100 टक्के शुद्ध शाडू माती, बांबू आणि ज्यूटच्या टोपल्यांपासून साकारलेली 27 फूट उंच आणि अंदाजे 8000 किलो वजनाची ही मूर्ती भारत आणि जगातील एकमेव पूर्णपणे पर्यावरणपूरक सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे प्रतीक आहे.  

‘गिरगांवचा महाराजा’ यावेळी भगवान जगन्नाथाच्या दिव्य रूपात दिसणार आहे. जे स्वतः श्रीकृष्णाचेच अवतार आहेत.  

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा अभिमान, मराठी भाषेची ओळख आणि भक्तीभावाने नटलेली जगन्नाथ पुरीची भव्य झलक यांचा संगम या वर्षीच्या सजावटीत पाहायला मिळणार आहे.  

“जगन्नाथ पुरी”, चारधामांपैकी एक, ओडिशा राज्यातील हे पवित्र तीर्थक्षेत्र, जिथे प्रभू जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा यांच्या रथयात्रेला जगभरातील भक्त हजेरी लावतात.  

स्वातंत्र चळवळीचा व  प्रेरणेचा सार्वजनिक गणेशोत्सव हा मंत्र ठरवून गिरगांवातील मुगभाटातील काही ज्येष्ठ नागरिकांनी 1932 साली सार्वजनिक गणेशोत्सवाची स्थापना केली.  

गिरगांवचा महाराजा मंडळातर्फे शैक्षणिक , सामाजिक , क्रिडा व वैद्यकीय मदत असे अनेक उपक्रम सतत राबविले जातात. मंडळाच्या माध्यमातून रक्तदान शिबीराचे आयोजन सुध्दा केले जाते.  

मंडळातर्फे लोणावळा येथील अनाथाश्रमाला भेट देऊन तेथील अनाथ मुलांना अन्न धान्य , वस्त्र ,खेळणी व नित्य वापरातील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले जाते.  

