पर्यावरणपूरक 'गिरगावचा महाराजा'; मुंबईतील सर्वात उंच 27 फूट शाडूची मूर्ती; साकारलंय भगवान जगन्नाथाचं दिव्य रूप
100 टक्के शुद्ध शाडू माती, बांबू आणि ज्यूटच्या टोपल्यांपासून साकारलेली 27 फूट उंच आणि अंदाजे 8000 किलो वजनाची ही मूर्ती भारत आणि जगातील एकमेव पूर्णपणे पर्यावरणपूरक सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे प्रतीक आहे.
Shivraj Yadav | Aug 22, 2025, 10:47 PM IST
1/9
सध्या सगळीकडे गणेशोत्सवाची लगबग सुरु असून, मोठ्या मंडळांच्या गणपतीचं आगमन झालं आहे. यानिमित्ताने सध्या सोशल मीडियावर सगळीकडे गणपतीच्या मूर्तींची चर्चा सुरु आहे. यादरम्यान गिरगावातील अखिल मुगभाट सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाच्या मूर्तीची चर्चा सुरु आहे. याचं कारण हे मंडळ पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करत आहे.
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9