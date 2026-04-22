GK: 5,974,000,000,000,000,000,000,000 KG इतकं आहे पृथ्वीचं वजन? कुणी आणि कसं मोजलं पृथ्वीचं वजन? जाणून शॉक व्हाल

जाणून घेवूया पृथ्वीचे वजन नेमकं किती आहे आणि ते मोजतात कसे?  

Vanita Kamble | Apr 22, 2026, 03:17 PM IST
Weight Of Earth :  ब्रम्हांडात अनेक ग्रह अस्तित्वाता आहेत. यापैकी जीवसृष्टी  फक्त पृथ्वीवरच अस्तित्वात आहे. पृथ्वीर डोंगर, समुद्र, नद्या यासह इमारती, धरणं तलाव अनेक गोष्टी अस्तित्वात आहेत. ऐवढा भार असणाऱ्या  पृथ्वीचे वजन किती असेल? पृथ्वीचे वजन तराजूवर करता येते का? की यासाठी काही दुसरा मार्ग आहे? शास्त्रज्ञांनी शतकांपूर्वीच हे रहस्य उलगडले आहे. चला, सोप्या भाषेत समजून घेऊया पृथ्वीचे वजन किती आहे आणि पृथ्वीचे वजन कसे केले जाते. 

आपल्या ब्रम्हांडात अनेक ग्रह आहे. यापैकी पृथ्वीवरच फक्त जीव सृष्टी अस्तित्वात आहे. जाणून घेऊया पृथ्वीचं वजन किती आहे.

मातीचे, दगडाचे आणि बर्फाचे उत्तुग पर्वत,  अथांग समुद्र किनारे, सपाट मैदाने झाडे झुडपे यासह अनेक गोष्टी  पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर अस्तित्वात आहे. पृथ्वीवर वातावरणाचा देखील भार आहे. पृथ्वीवर कोट्यावधी जीव अस्तित्वात आहेत. ऐवढा सगळा भार असल्यावर आपल्या पृथ्वीचे वजन किती असेल. 

 पृथ्वीचे वजन इतके आहे की आकडा वाचतानाही आपली बोबडी वळेल.  पृथ्वीचे वजन  13,170,000,000,000,000,000,000,000 पौंड इतके आहे. वजनमध्ये  सांगायचे झाले तर 5.9722x1024 अर्थात 5,974,000,000,000,000,000,000,000 किलोग्रॅम इतके आहे.   

 पृथ्वीचे वजन स्थिर नाही. विविध कारणांमुळे पृथ्वीचे वजन सातत्याने कमी जास्त होत आहे. पृथ्वीच्या वातावारणात असणारा हवेचा दाब तसेच पृथ्वीवर असणारे तसेच पृथ्वीच्या बाहेरच्या कक्षातून पृथ्वीच्या वातावरणात येणारे वायूकण, धूलीकण यामुळे वजन सातत्याने कमी जास्त होत आहे. 

पृथ्वीवर अनेक गोष्टी या निसर्गनिर्मित आहेत. या प्रमाणे अनेक वस्तू मानव निर्मीत देखील आहेत. जसे की लहान, मोठ्या इमारती तसेच इतर अनेक बांधकामे.   यामुळे पृथ्वीचे वजन कायम स्थिर राहू शकत नाही.    

आता तुम्हाला प्रश्न पडेल पृथ्वीचे वजन कसे काढले जाते.  गुरुत्वाकर्षण  बल दोन भिन्न वस्तूंमध्ये असते. हेच सूत्र वापरून दोन वस्तूंमधील गुरुत्वाकर्षण शक्ती मोजून पृथ्वीचे वजन काढले जाते.  

संशोधकांनी गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या मदतीने पृथ्वीचे वजन काढले आहे. यासाठी न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांताची मदत घेण्यात आली. अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टँडर्ड्स अँड टेक्नॉलॉजीचे मेट्रोलॉजिस्ट स्टीफन स्लेमिंगर यांनी याबाबत सांगितले. 

जीवसृष्टीच्या अस्तित्वामुळेच पृथ्वी सर्वात वेगळी आहे. अशा स्थितीत पृथ्वीचे वजन नेमकं किती आहे यावरुन संशोधकांमध्ये वाद विवाद सुरु आहे.

Abhishek Sharma’s luxurious home: नाबाद 135 धावा करणाऱ्या SRH च्या अभिषेक शर्मा आलिशान घर बघितलं का? किंमत 15 कोटी रुपये!

पुढील अल्बम

Abhishek Sharma’s luxurious home: नाबाद 135 धावा करणाऱ्या SRH च्या अभिषेक शर्मा आलिशान घर बघितलं का? किंमत 15 कोटी रुपये!

Abhishek Sharma’s luxurious home: नाबाद 135 धावा करणाऱ्या SRH च्या अभिषेक शर्मा आलिशान घर बघितलं का? किंमत 15 कोटी रुपये!

Abhishek Sharma’s luxurious home: नाबाद 135 धावा करणाऱ्या SRH च्या अभिषेक शर्मा आलिशान घर बघितलं का? किंमत 15 कोटी रुपये! 8
100 कोटी बजेट असणाऱ्या &#039;राजा शिवाजी&#039; चित्रपटाचं शूटिंग कुठे झालंय? महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; ठिकाणांचा आहे समावेश

100 कोटी बजेट असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं शूटिंग कुठे झालंय? महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणांचा आहे समावेश

100 कोटी बजेट असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं शूटिंग कुठे झालंय? महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणांचा आहे समावेश 8
ST महामंडळाच्या जनजागृती उपक्रमासाठी रितेश-जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर

ST महामंडळाच्या जनजागृती उपक्रमासाठी रितेश-जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर

ST महामंडळाच्या जनजागृती उपक्रमासाठी रितेश-जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर 8
8th Pay Commission: मिळणार 10 लाख रुपयांचा एरिअर्स, भारतातील 1 कोटी सरकारी कर्मचारी-पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: मिळणार 10 लाख रुपयांचा एरिअर्स, भारतातील 1 कोटी सरकारी कर्मचारी-पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: मिळणार 10 लाख रुपयांचा एरिअर्स, भारतातील 1 कोटी सरकारी कर्मचारी-पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट! 10