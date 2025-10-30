जगभरात 4 आकड्याशी नेमकं वैर काय, कोणत्या कारणामुळं अनेकांना भरते धडकी... वाचून म्हणाल असंही असतंय?
Number 4 Interesting Facts : अंकशास्त्र आणि तत्सम गोष्टींवर अनेकांचाच विश्वास असतो. फक्त भारतच नव्हे, तर परदेशी राष्ट्रांमध्येही अंकानां अनुसरून काही गोष्टींबाबतच्या धारणा असतात.
Sayali Patil | Oct 30, 2025, 11:46 AM IST
Number 4 Interesting Facts : नुकतंच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप एपीईसी परिषदेत सहभगी होण्यासाठी दक्षिण कोरियात पोहोचले होते. जिथं त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. दक्षिण कोरियाकडून त्यांना एक सुवर्ण मुकूट भेट स्वरुपात देण्यात आला. याशिवाय त्यांना 'ग्रँड ऑनर ऑफ मुगुनघ्वा' या देशातील सर्वोच्च सन्मानानंही गौरवण्यात आलं.
कोरियन भाषेमध्ये 4 आकड्याचा उच्चार मृत्यूच्या उच्चाराशी मिळताजुळता आहे. ज्यामुळं कोरियन भाषेत जेव्हा कोणी 4 अंक उच्चारतो तेव्हा ते मृत्यू उच्चारत आहेत असं भासतं हो आहे 'सा'. उच्चारला जाणारा हंजा शब्द चिनी कोरियाई वर्णमालेतील असून, त्याच्या आणि मृत्यूच्या उच्चारणात काहीसं साधर्म्य असल्यानं तिथं हा आकडा अशुभ मानला जातो.
