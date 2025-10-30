English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगभरात 4 आकड्याशी नेमकं वैर काय, कोणत्या कारणामुळं अनेकांना भरते धडकी... वाचून म्हणाल असंही असतंय?

Number 4 Interesting Facts : अंकशास्त्र आणि तत्सम गोष्टींवर अनेकांचाच विश्वास असतो. फक्त भारतच नव्हे, तर परदेशी राष्ट्रांमध्येही अंकानां अनुसरून काही गोष्टींबाबतच्या धारणा असतात.   

Sayali Patil | Oct 30, 2025, 11:46 AM IST
1/8

दक्षिण कोरिया

Number 4 Interesting Facts : नुकतंच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप एपीईसी परिषदेत सहभगी होण्यासाठी दक्षिण कोरियात पोहोचले होते. जिथं त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. दक्षिण कोरियाकडून त्यांना एक सुवर्ण मुकूट भेट स्वरुपात देण्यात आला. याशिवाय त्यांना 'ग्रँड ऑनर ऑफ मुगुनघ्वा' या देशातील सर्वोच्च सन्मानानंही गौरवण्यात आलं.   

2/8

चर्चेचा विषय

अतिशय महत्त्वाच्या व्यक्तींचीच या सन्मानासाठी वर्ण लागते आणि आता ट्रम्प यांच्या नावाचाही त्यात समावेश आहे. असा हा दक्षिण कोरिया देश त्यांच्या आणखी काही प्रथा आणि धारणांसाठी जगभरात चर्चेचा विषय ठरतो. 4 या क्रमांकाशी किंवा या आकड्याशी देशाचं असणारं नातंही याच विषयांपैकी एक. 

3/8

सर्वसामान्य आकडा

भारतासह इतर देशांमध्ये 4 हा एक सर्वसामान्य आकडा असला तरीही दक्षिण कोरियामध्ये मात्र हा आकजा अशुभसूचक मानला जातो. यामागे कैक कारणंही सांगण्यात येतात. ज्यामुळं दक्षिण कोरित कुठंही  4 आकडा दिसणार नाही.   

4/8

आकड्याचा उच्चार

कोरियन भाषेमध्ये 4 आकड्याचा उच्चार मृत्यूच्या उच्चाराशी मिळताजुळता आहे. ज्यामुळं कोरियन भाषेत जेव्हा कोणी 4 अंक उच्चारतो तेव्हा ते मृत्यू उच्चारत आहेत असं भासतं हो आहे 'सा'. उच्चारला जाणारा हंजा  शब्द चिनी कोरियाई वर्णमालेतील असून, त्याच्या आणि मृत्यूच्या उच्चारणात काहीसं साधर्म्य असल्यानं तिथं हा आकडा अशुभ मानला जातो.   

5/8

चौथा माळा ...

दक्षिण कोरियामध्ये कधीही इमारतींमध्ये, रुग्णालयांमध्ये, लिफ्टमध्ये 4 आकडा, चौथा माळा असं काहीही लिहिलेलं दिसत नाही. याऐवजी F असं लिहिलेलं असतं. म्हणजेच 4 ऐवजी तिथं F चा वापर केला जातो. काही ठिकाणी खोली क्रमांक 4, 14, 24 सुद्धा टाळले जातात. 

6/8

टेट्राफोबिया

4 या आकड्यासंदर्भातील भीतीला 'टेट्राफोबिया' असं म्हणतात. या आकड्यासंदर्भातील भीती फक्त दक्षिण कोरियामध्येच नाही, तर जपान आणि तैवानमध्येही आहे. जिथं अनेकांची धारणा आहे की, 4 आकड्यासोबत जीवनात अपशकुनही येतो.   

7/8

शुभ अंक

प्रामुख्यानं दक्षिण कोरियामध्ये 7 आणि 8 हे अतिश. शुभ अंक असून 4 हा अशुभ अंक असतो 7, 8 हे आकडे यश , समृद्धी आणि दीर्घायुष्याचं प्रतीक आहे असं इथल्या नागरिकांचं मत/ धारणा. ही बाब काहीशी अनपेक्षित असली तरीही त्या देशात हेच वास्तव आहे हे मात्र नाकारता येत नाही. 

8/8

टीप

(वरील माहिती सामान्य संदर्भ आणि स्थानिक धारणांवर आधारित असून, झी 24 तास अशा समजुती आणि धारणांना दुजोरा देत नाही.)  

