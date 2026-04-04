जगातील सर्वात महागडा मासा कोणता? चव उत्तम अन् आरोग्यासाठी ठरतो वरदान

Food Facts : मत्स्याहार आरोग्यासाठी अतिशय फायद्याचा, असं अनेक आहारतज्ज्ञ सांगतात. काही मंडळी मासे खा पण त्यात अतिरेक नको असा इशाराही देतात. मुळात मासा हा मुद्दा आली की अनेकांच्याच तोंडाला पाणी सुटतं हेसुद्धा नाकारता येत नाही.   

Sayali Patil | Apr 04, 2026, 02:03 PM IST
खरपूस अन् चुरचुरीत तळलेला मासा

Food Facts : खवैय्यांच्या पानात जेव्हाजेव्हा खरपूस अन् चुरचुरीत तळलेला मासा ठेवला जातो, तेव्हा क्षणाचाही विलंब न करता तो फस्त करण्यावरच या मंडळींचा डोळा असतो. पापलेट, सुरमई, शेवंड, कोळंबी, खेकडा, रावस, बोंबील या आणि अशा अनेक प्रकारच्या मासळीवरल खवैय्ये मनसोक्त ताव मारतात. पण, खाण्याची ही चंगळ बाजूला सारून, जगातील सर्वात महागडा मासा कोणता असा प्रश्न कोणी विचारला तर? (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

मासे

माहितीये का या प्रश्नाचं उत्तर? फक्त भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात अनेक प्रकारचे, प्रजातींचे मासे मिळतात आणि विकलेही जातात. काही माशांची किंमत तर लाखोंमध्ये असते. त्यामागचं कारण म्हणजे या माशांची चव, त्यांचं दुर्मिळ असणं, माशाची गुणवत्ता आणि बाजारात असणारी त्यांची मागणी. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

मासळी

अशा सर्व निकषांवर खरी ठरणारी आणि जगभरात प्रचंड महागड्या किमतीत विकली जाणारी मासळी किंवा मासा आहे 'ब्लू फिन टुना' (Tuna Fish) सोप्या भाषेत कुपा. पण, थोडा वेगळ्य़ा आणि दुर्मिळ प्रजातीचा. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

विशेष पसंती

जपानमध्ये या माशाला विशेष पसंती आणि तितकीच प्रचंड किंमतही मोजली जाते. ब्लू फिन टुनाचं मांस अतिशय मऊ आणि स्निग्ध घटकांनी परिपूर्ण असतं. ज्यामुळं हा मासा खास ठरतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

ब्लू फिन टुना

जपानमध्ये ब्लू फिन टुनाचा वापर सशिमी, सुशी, फिश स्टेक अशा पदार्थांसाठी केला जातो. इथं हा मासा चवीनं खाल्ला जातो. मात्र मोठ्या प्रमाणावर त्याची मासेमारी होत असल्यामुळं या माशाची संख्या झपाट्यानं कमी होत असून, दिवसेंदिवस तो महाग होत चालला आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड

पॅसिफिक महासागरात अतिशय खोलवर हा मासा आढळतो आणि तो प्रचंड वेगानं समुद्राच्या लाटा कापत पोहतो. या माशामध्ये प्रचंड प्रमाणात ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड असतात, ज्यामुळं हृदयाचं आरोग्य सुधारतं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत

ब्लू फिन टुना प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत आहे. शिवाय या माशामध्ये असणाऱ्या घटकांमुळं रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुधारते. मेंदूची कार्यक्षमता वाढते. स्मरणशक्ती सुधारते. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

अतिसेवन नको

ब्लू फिन टुनामध्ये व्हिटामिन बी 12, व्हिटामिन डी, सेलेनियम, पोटॅशियम अशी पोषक तत्त्वं आढळतात. मात्र, या अतिशय मोठ्या आकाराच्या ब्लू फिन टुनाचं प्रमाणाबाहेर सेवन न करण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. ज्यामुळं हा महागडा मासा संधी मिळाल्या खा, पण जरा बेतानं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

कलिंगड खाताना बिया काढून टाकताय? थांबा! आधी त्यांचे जबरदस्त आरोग्यदायी फायदे तर जाणून घ्या

