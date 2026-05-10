/तासभर बॅडमिंटन खेळून वजन कमी करता येतं?

Health News : तुम्हीही बॅडमिंटन खेळताय? आरोग्यावर त्याचा कसा परिणाम होतो माहितीये? आरोग्यासाठी व्यायाम किंवा शरीराची हालचाल करण्याच्या हेतूनं तुम्हीही खेळांची निवड करताय? शरीरावर कसा होतो परिणाम? पाहा...
Health News : धकाधकीच्या या जीवनात जीवनशैलीमध्ये होणारे बदल अनेकदा आरोग्यावर अनिष्ठ परिणाम करताना दिसतात. याच परिणामांपासून दूर राहण्यासाठी नियमित व्यायाम, संतुलित आहार असे पर्याय निवडण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात. यामध्ये खेळांचासुद्धा समावेश असतो.
अनेकदा प्रत्यक्ष व्यायामाऐवजी काही मंडळी खेळांची निवड करतात. ज्यामध्ये बॅडमिंटन हा खेळसुद्धा असतो. वाढतं वजन अनेकांचीच चिंता ठरत असताना अशा वेळी जीमला जाणं प्रत्येकालाच शक्य नसतं.
पण, खेळाच्या माध्यमातून वजन कमी करण्याचा एक उत्तम पर्याय मात्र अशा मंडळींच्या मदतीसाठी सज्ज असतो. या खेळांमध्ये बॅडमिंटन चांगला पर्याय ठरतो. कारण, यामध्ये फक्त खेळ नव्हे तर संपूर्ण कार्डिओ व्यायाम होतो. ज्यामुळं शरीर सुदृढ आणि चपळ राहतं.
एखाद्या व्यक्तीचं वजन 60- 70 किलो असेल तर तासभर बॅडमिंटन खेळल्यास त्यांच्या 400 ते 500 कॅलरी बर्न होतात. लक्षात घ्या, एक किलो वजन कमी करण्यासाठी 7700 कॅलरी बर्न करणं गरजेचं असतं.
अशा या गणितामध्ये जर दर दिवशी 1 तास बॅडमिंटन खेळलं तर, एका महिन्यात 2 - 3 किलो वजन सहजगत्या वजन कमी करता येतं.
फक्त खेळणं पुरेसं नाही हे मात्र लक्षात घेणं गरजेचं. संतुलित आहार, पुरेशी झोप हे घटकसुद्धा वजन कमी करण्याच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
वजन एका दिवसात किंवा आठवड्याभरात कमी होत नाही. यासाठी सातत्यानं प्रयत्न आणि मेहनतसुद्धा महत्त्वाची असते. मात्र ती मनावर ओझं न ठेवतासुद्धा करता येते.
वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही. कोणत्याही आरोग्यविषयक निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.