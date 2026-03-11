English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • कुठेही कोणतीही पाइपलाइन नसताना परदेशातून भारतात गॅस कसा येतो? जाणून घ्या कशी आहे प्रोसेस

कुठेही कोणतीही पाइपलाइन नसताना परदेशातून भारतात गॅस कसा येतो? जाणून घ्या कशी आहे प्रोसेस

परदेशातून भारतात गॅस येण्याची प्रक्रिया काय आहे? भारतात कोणत्या देशांमधून गॅस येतो?

Vanita Kamble | Mar 11, 2026, 07:04 PM IST
twitter

GK How gas comes to India from abroad :  अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम भारताच्या गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे. भारतात मुंबई, पुणे सारख्या मोठ्या शहरांसह अनेक ठिकाणी गॅस टंचाई झाली आहे.  केंद्र सरकारने ECA लागू केल्यानंतर, गॅस पुरवठ्याची चर्चा अधिक झाली आहे. मग प्रश्न असा येतो भारतात गॅस कुठून येतो, भारतात पोहोचण्यासाठी तो कोणत्या मार्गांनी जातो आणि तो भारतात कसा पोहोचतो. 

1/8

अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे भारतात मोठा गॅस तुटवडा निर्माण झाला आहे. गॅस पुरवठा होत नसल्याने भारतात हॉटेल व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर आला आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात गॅस हा परदेशातून आयात होतो. कुठेही कोणतीही पाइपलाइन नसताना परदेशातून भारतात कसा येतो गॅस? जाणून घ्या.

twitter
2/8

भारत त्याच्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी सुमारे 50 टक्के वायू आयात करतो. 

twitter
3/8

 भारतात आयात होणाऱ्या  50 टक्के पेक्षा जास्त वायू कतार आणि युएई या दोन आखाती देशांकडून पुरवला जातो, जो होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतात येतो. 

twitter
4/8

प्रथम, गॅस फील्डमधील गॅस द्रवीकरण संयंत्रात पाठवला जातो. नैसर्गिक वायूचे प्रमाण जास्त असल्याने ते थेट पाठवणे अशक्य आहे. हे करण्यासाठी, गॅस उणे 162 अंश सेल्सियस पर्यंत थंड केला जातो आणि द्रवीकृत केला जातो, ज्याला एलएनजी म्हणतात. यामुळे गॅसचे प्रमाण अंदाजे 600 पट कमी होते, ज्यामुळे ते पाठवणे सोपे होते. त्यानंतर, ते वाहतुकीसाठी तयार होते.   

twitter
5/8

 एलएनजी विशेष क्रायोजेनिक टँकर जहाजांमध्ये भरले जाते आणि समुद्रमार्गे भारतात पाठवले जाते. 

twitter
6/8

क्रायोजेनिक टँकर जहाजे ही विशेषतः डिझाइन केलेली व्हॅक्यूम-इन्सुलेटेड स्टोरेज कंटेनर असतात जी अत्यंत कमी तापमानात (-90°C ते -160°C किंवा त्यापेक्षा कमी) द्रव ऑक्सिजन, नायट्रोजन, आर्गॉन आणि एलएनजी सारख्या वायूंचे हस्तांतरण करण्यासाठी वापरली जातात.   

twitter
7/8

जहाजे एकाच वेळी अनेक हजार टन वायू वाहून नेऊन भारतात वायूची वाहतूक करतात.

twitter
8/8

भारतात, गुजरात, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील दहेज, एन्नोर आणि जयगड सारख्या टर्मिनल्सवर एलएनजी गॅस पोहोचतो. येथे, एलएनजी गॅसचे नियमित एलपीजीमध्ये रूपांतर केले जाते किंवा विविध बॉटलिंग प्लांटमध्ये पाठवले जाते. नंतर ते सिलिंडरमध्ये पॅक केले जाते आणि तुमच्या घरी पोहोचवले जाते. 

twitter
पुढील
अल्बम

भारत सरकार मोबाईल डेटा वापरावर लावणार टॅक्स?, तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!

पुढील अल्बम

भारत सरकार मोबाईल डेटा वापरावर लावणार टॅक्स?, तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!

भारत सरकार मोबाईल डेटा वापरावर लावणार टॅक्स?, तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!

भारत सरकार मोबाईल डेटा वापरावर लावणार टॅक्स?, तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या! 10
सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील TOP 10 देश; इराण, रशिया, सौदी अरेबिया नाही तर कोणता देश आहे पहिल्या स्थानावर

सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील TOP 10 देश; इराण, रशिया, सौदी अरेबिया नाही तर कोणता देश आहे पहिल्या स्थानावर

सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील TOP 10 देश; इराण, रशिया, सौदी अरेबिया नाही तर कोणता देश आहे पहिल्या स्थानावर 11
पृथ्वी अवघ्या 1 सेकंदासाठी फिरायची बंद झाली तर? जगाचा अंत जवळ?; धक्कादायक उत्तर!

पृथ्वी अवघ्या 1 सेकंदासाठी फिरायची बंद झाली तर? जगाचा अंत जवळ?; धक्कादायक उत्तर!

पृथ्वी अवघ्या 1 सेकंदासाठी फिरायची बंद झाली तर? जगाचा अंत जवळ?; धक्कादायक उत्तर! 9
T20 World Cup Final : &#039;हा&#039; खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं

T20 World Cup Final : 'हा' खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं

T20 World Cup Final : 'हा' खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं 9