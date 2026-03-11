कुठेही कोणतीही पाइपलाइन नसताना परदेशातून भारतात गॅस कसा येतो? जाणून घ्या कशी आहे प्रोसेस
परदेशातून भारतात गॅस येण्याची प्रक्रिया काय आहे? भारतात कोणत्या देशांमधून गॅस येतो?
GK How gas comes to India from abroad : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम भारताच्या गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे. भारतात मुंबई, पुणे सारख्या मोठ्या शहरांसह अनेक ठिकाणी गॅस टंचाई झाली आहे. केंद्र सरकारने ECA लागू केल्यानंतर, गॅस पुरवठ्याची चर्चा अधिक झाली आहे. मग प्रश्न असा येतो भारतात गॅस कुठून येतो, भारतात पोहोचण्यासाठी तो कोणत्या मार्गांनी जातो आणि तो भारतात कसा पोहोचतो.