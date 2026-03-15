English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • GK : तब्बल 23 प्लॅटफॉर्म असलेले भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन कोणते? इथून परदेशात जाण्यासाठी मिळते ट्रेन, रेल्वे परिक्षेत विचारला जातो प्रश्न

GK : तब्बल 23 प्लॅटफॉर्म असलेले भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन कोणते? इथून परदेशात जाण्यासाठी मिळते ट्रेन, रेल्वे परिक्षेत विचारला जातो प्रश्न

भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानक कोणते आहे.

Vanita Kamble | Mar 15, 2026, 08:49 PM IST
twitter

India Biggest Railway Station:  स्पर्धा परिक्षांमध्ये GK संदर्भात अनेक प्रश्न विचारले जातात. यापैकी काही प्रश्न हे रेल्वेशी निगडीत असतात. असाच एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो तो म्हणजे भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानक कोणते? भारतातील हे सर्वात मोठे स्टेशन असण्यासोबतच, ते भारतातील सर्वात वर्दळीचे स्थानक असण्याचा मान देखील या स्टेशनला मिळाला आहे. येथे रोज 600 रेल्वे धावतात. दररोज अंदाजे 10 लाख लोक प्रवास करतात. 

1/8

जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आपल्या भारतात आहे. भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानक कोणते असा प्रश्न स्पर्धा परिक्षांमध्ये देखील विचारला जातो. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानक कोणते जिथे एकाचवेळी तब्बल 23 ट्रेन थांबतात.   

twitter
2/8

भारतातील सर्वात जास्त प्लॅटफॉर्म आणि रेल्वे ट्रॅक याच रेल्वे स्थानकात आहेत. या रेल्वे स्टेशनवरुन देशाच्या कानाकोपऱ्यासह परदेशात जाण्यासाठीही ट्रेन मिळते. 

twitter
3/8

हावडा रेल्वे जंक्शन असे या रेल्वे स्थानकाचे नाव आहे. हावडा रेल्वे जंक्शन  हे भारतातील सर्वात जुन्या रेल्वे स्थानकांपैकी एक आहे. 1854 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने  पश्चिम बंगालमधील हावडा शहरात हुगळी नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यावर हे स्टेशन बांधले. 

twitter
4/8

हावडा रेल्वे जंक्शन हे स्टेशन भारतातील सर्वात व्यस्त रेल्वे स्टेशन आहे. 24 तासात या रेल्वे स्थानाकतून 600 पेक्षा अधिक ट्रेन थांबतात.  

twitter
5/8

हावडा रेल्वे जंक्शनवर 26 रेल्वे ट्रॅक आहेत. तर, या स्टेशनवरुन एकावेळी 23 ट्रेन थांबतात. 10 लाखांपेक्षा अधिक प्रवासी करतात. 

twitter
6/8

 हावडा रेल्वे जंक्शनवरुन भारताच्या कानाकोपऱ्यात ट्रेन जातात. इतकचं नाही तर परदेशात जाण्यासाठी देखील  हावडा रेल्वे स्टेशनवरुन ट्रेन मिळते. येथून बांगलादेशशी थेट रेल्वे केनक्टिव्हिटी आहे. 

twitter
7/8

हावडा रेल्वे जंक्शन असे या रेल्वे स्टेशनचे नाव आहे.  हावडा रेल्वे जंक्शन हे भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन आहे. 

twitter
8/8

भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन दिल्ली किंवा मुंबईमध्ये नाही तर पश्चिम बंगालमध्ये आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

Indian Railway : रेल्वेची भन्नाट स्कीम! मोफत तिकिटासोबत चहा-नाश्ता आणि जेवणही फ्री, जाणून घ्या Free Ticket Scheme बदद्ल A to Z माहिती

Indian Railway : रेल्वेची भन्नाट स्कीम! मोफत तिकिटासोबत चहा-नाश्ता आणि जेवणही फ्री, जाणून घ्या Free Ticket Scheme बदद्ल A to Z माहिती

Indian Railway : रेल्वेची भन्नाट स्कीम! मोफत तिकिटासोबत चहा-नाश्ता आणि जेवणही फ्री, जाणून घ्या Free Ticket Scheme बदद्ल A to Z माहिती 9
T-20 WC जिंकल्यानंतर हार्दिक पांड्याच्या कार केलक्शनमध्ये Ferrari 12Cilindri ची भर, काय आहे किंमत?

T-20 WC जिंकल्यानंतर हार्दिक पांड्याच्या कार केलक्शनमध्ये Ferrari 12Cilindri ची भर, काय आहे किंमत? 8
Income Tax News: तुमच्या पगारात हे 7 भत्ते नसतील तर, Tax मध्ये द्यावी लागेल मोठी रक्कम

Income Tax News: तुमच्या पगारात हे 7 भत्ते नसतील तर, Tax मध्ये द्यावी लागेल मोठी रक्कम 8
Weekly Numerology : मार्च तिसरा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी पैसा अन् इच्छापूर्तीचा, 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology : मार्च तिसरा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी पैसा अन् इच्छापूर्तीचा, 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा? 9