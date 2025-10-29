GK: नोटांमधील ‘ती चमकती तार’ खरंच चांदीची असते का? जाणून घ्या सत्य!
Tejashree Gaikwad | Oct 29, 2025, 03:06 PM IST
Secret Behind Silver Wire On Currency: भारतीय नोटांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की त्या मध्ये एक चमकणारी तयार असते. अनेकजण त्याला चांदीची तार असते. पण खरच असं असतं का? चाल जाणून घेऊयात...
आपण रोज व्यवहारात वापरत असलेल्या भारतीय चलनी नोटांकडे कधी नीट लक्ष दिलं आहे का? १०, २०, ५०, १००, २००, ५०० किंवा २००० रुपयांच्या नोटांमध्ये एक गोष्ट नेहमी दिसते मध्ये असलेला चमकदार पट्टा किंवा तार (Security Thread). बर्याच लोकांना वाटतं की ही तार चांदीची बनलेली असते, कारण ती चमकते आणि प्रकाशात झळाळते. पण खरंच ही तार चांदीचीच असते का? चला, जाणून घेऊया यामागचं खरं विज्ञान आणि तथ्य.
ती ‘तार’ म्हणजे नेमकं काय?
मग तो चमकतो का?
हा थ्रेड अशा प्रकारे तयार केला जातो की प्रकाश पडल्यावर तो परावर्तित होतो (Reflective Effect). त्यामुळे तो चमकतो आणि काही कोनातून पाहिल्यावर त्यावर “भारत”, “RBI”, “500”, “2000” असे शब्द दिसतात. ही तंत्रज्ञान प्रक्रिया Micro Printing आणि Optically Variable Ink (OVI) वापरून केली जाते, जी सहज कॉपी करता येत नाही.
जुन्या आणि नव्या नोटांमधील फरक
जुन्या नोटांमध्ये (उदा. 1000 आणि जुनी 500 ची नोट) हा धागा थोडा जाड आणि उघड्या भागात दिसायचा. नव्या नोटांमध्ये (2016 नंतरच्या) हा धागा अंशतः आत आणि अंशतः बाहेर दिसतो, म्हणजेच तो नोटेच्या कागदात मिसळलेला असतो. या धाग्यात आता कलर शिफ्ट टेक्नॉलॉजी वापरली जाते म्हणजे नोट कलवली की धाग्याचा रंग हिरवटपासून निळसर किंवा जांभळा होतो.
नोटेचा हा भाग बनवताना काय काळजी घेतली जाते?
