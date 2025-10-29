English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
GK: नोटांमधील ‘ती चमकती तार’ खरंच चांदीची असते का? जाणून घ्या सत्य!

भारतीय नोटांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की त्या मध्ये एक चमकणारी तयार असते. अनेकजण त्याला चांदीची तार असते. पण खरच असं असतं का? चाल जाणून घेऊयात... 

Tejashree Gaikwad | Oct 29, 2025, 03:06 PM IST
Secret Behind Silver Wire On Currency: भारतीय नोटांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की त्या मध्ये एक चमकणारी तयार असते. अनेकजण त्याला चांदीची तार असते. पण खरच असं असतं का? चाल जाणून घेऊयात... 

 

Secret Behind Silver Wire On Currency

आपण रोज व्यवहारात वापरत असलेल्या भारतीय चलनी नोटांकडे कधी नीट लक्ष दिलं आहे का? १०, २०, ५०, १००, २००, ५०० किंवा २००० रुपयांच्या नोटांमध्ये एक गोष्ट नेहमी दिसते मध्ये असलेला चमकदार पट्टा किंवा तार (Security Thread). बर्‍याच लोकांना वाटतं की ही तार चांदीची बनलेली असते, कारण ती चमकते आणि प्रकाशात झळाळते. पण खरंच ही तार चांदीचीच असते  का? चला, जाणून घेऊया यामागचं खरं विज्ञान आणि तथ्य.   

Secret Behind Silver Wire On Currency

चलनी नोटांमधला जो लहानसा चमकदार पट्टा दिसतो, त्याला Security Thread (सिक्युरिटी थ्रेड) म्हटलं जातं. तो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) प्रत्येक नोटेमध्ये खास बनवते, जेणेकरून बनावट नोटा (Fake Currency) ओळखता येतील.

ती 'तार' म्हणजे नेमकं काय?

Secret Behind Silver Wire On Currency

 हा धागा साधारणपणे पॉलिस्टर, मेटॅलिक पॉलिमर किंवा मेटॅलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म पासून बनवला जातो. म्हणजेच,  त्यात चांदी नसते, तर तो चांदीसारखा दिसणारा विशेष धातूयुक्त पदार्थ असतो.

मग तो चमकतो का?

Secret Behind Silver Wire On Currency

हा थ्रेड अशा प्रकारे तयार केला जातो की प्रकाश पडल्यावर तो परावर्तित होतो (Reflective Effect). त्यामुळे तो चमकतो आणि काही कोनातून पाहिल्यावर त्यावर “भारत”, “RBI”, “500”, “2000” असे शब्द दिसतात. ही तंत्रज्ञान प्रक्रिया Micro Printing आणि Optically Variable Ink (OVI) वापरून केली जाते, जी सहज कॉपी करता येत नाही.

जुन्या आणि नव्या नोटांमधील फरक

Secret Behind Silver Wire On Currency

जुन्या नोटांमध्ये (उदा. 1000 आणि जुनी 500 ची नोट) हा धागा थोडा जाड आणि उघड्या भागात दिसायचा. नव्या नोटांमध्ये (2016 नंतरच्या) हा धागा अंशतः आत आणि अंशतः बाहेर दिसतो, म्हणजेच तो नोटेच्या कागदात मिसळलेला असतो. या धाग्यात आता कलर शिफ्ट टेक्नॉलॉजी वापरली जाते  म्हणजे नोट कलवली की धाग्याचा रंग हिरवटपासून निळसर किंवा जांभळा होतो.

नोटेचा हा भाग बनवताना काय काळजी घेतली जाते?

Secret Behind Silver Wire On Currency

भारतीय नोटांमध्ये वापरला जाणारा कागद साधा नसतो. तो कॉटन आणि जूट फायबरपासून बनवला जातो. त्यात पाणी, विशेष केमिकल्स आणि सुरक्षा घटक मिसळले जातात. सिक्युरिटी थ्रेड हा कागद बनवतानाच आत घातला जातो, म्हणजे नंतर चिकटवला जात नाही. त्यामुळे तो ओळखण्यासारखा आणि बनावट नोटांमध्ये कॉपी करायला कठीण असतो.

मग चांदी वापरली जात नाही का?

Secret Behind Silver Wire On Currency

नाही! भारतीय नोटांमध्ये खऱ्या चांदीचा किंवा सोन्याचा वापर केला जात नाही. त्याऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या मेटॅलिक फिल्म्स दिसायला चांदीसारख्या असतात, पण त्या अत्यंत हलक्या आणि टिकाऊ कृत्रिम धातूंच्या मिश्रणांपासून बनवल्या जातात. असं करणं स्वस्त, सुरक्षित आणि टिकाऊ ठरतं.

एक मनोरंजक गोष्ट

Secret Behind Silver Wire On Currency

रिझर्व्ह बँकेने कधीच नोटांची नेमकी 'कंपोझिशन डिटेल' सार्वजनिक केलेली नाही, कारण ती राष्ट्रीय सुरक्षा विषयाशी संबंधित माहिती मानली जाते. त्यामुळे नेमकं कोणता मेटल किंवा केमिकल वापरला जातो हे गुप्त ठेवलेलं असतं.

