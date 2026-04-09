भारतीय म्हणून तुमच्याही डोक्यावर आहे 'इतक्या' लाखांचं कर्ज; तुम्हाला कल्पनाही नसेल पण आकडा थक्क करणारा

Loan On Each Indian: तुम्ही भारतात राहता म्हणून तुमच्या डोक्यावर कर्ज आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला कदाचित ते खरं वाटणार नाही पण तांत्रिकदृष्ट्या हे सत्य आहे. विशेष म्हणजे या कर्जाची रक्कम काही लाखांमध्ये आहे. ही रक्कम नेमकी किती आणि कशी मोजण्यात आली आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Apr 09, 2026, 03:01 PM IST
प्रत्येक भारतीयावर आहे ‘इतक्या’ लाखांचं कर्ज

कर्ज म्हटलं की अनेकांना घाम फुटतो. हल्ली घरांची किंमत, शिक्षणासाठी होणार खर्च, वाहनांसाठी लागणारा पैसा अशा बऱ्याच गरजांसाठी कर्ज घेतलं जातं. मात्र तुम्ही केवळ भारतात राहता म्हणून तुमच्यावर कर्ज आहे असं सांगितलं तर? होय जर तांत्रिक दृष्ट्‍या विचार केला तर प्रत्येक भारतीयवर कर्ज आहे. आता हे कर्ज किती आहे आणि ते कसं मोजण्यात आलंय ते समजून घेऊयात...

भारतावर एकूण कर्ज किती?

केंद्र सरकारच्या कर्जाबद्दल बोलायचं झालं तर मार्च 2026 अखेरीसपर्यंत आपल्या देशावर सुमारे 197.18 लाख कोटी रुपये इतकं कर्ज आहे. हा कर्जाचा आकडा देशांअंतर्गत कर्ज, बाह्य कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्या अशा तिन्ही गोष्टींचा समावेश करुन काढण्यात आला आहे.

प्रत्येक भारतीयावरील कर्जाची रक्कम कशी काढायची?

भारताची लोकसंख्या सुमारे 146 कोटी इतकी आहे. म्हणजेच या एकूण लोकसंख्येनं एकूण कर्जाच्या रक्कमेला भाग दिला तर प्रत्येक भारतीयावरील कर्जाची रक्कम कळेल.

भारतातील प्रत्येक व्यक्तीवर किती कर्ज?

एप्रिल 2026 पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतातील प्रत्येक व्यक्तीवर 1 लाख 34 हजार ते 1 लाख 35 हजार रुपयांदरम्यानचं सरकारी कर्ज (केंद्र सरकारचे कर्ज) आहे. मात्र हा अंतिम आकडा नाही. प्रत्येक भारतीयावरील एकूण कर्जाचा अंतिम आकडा किती हे पुढे थोडं अधिक सविस्तर पद्धतीने समजून घेऊयात..

मार्च 2027 पर्यंत वाढणार एकूण कर्जाचा आकडा

मार्च 2027 पर्यंत भारतावरील कर्जाचा आकडा 214.82 लाख कोटी रुपये इतका होईल असा अंदाज आहे.  

कर्जाचा आकडा हळूहळू कमी करण्याचं उद्देश

केंद्र सरकारचं सध्याचं डेबिट टू जीडीपी गुणोत्तर हे 55.6 टक्के इतकं आहे. हा आकडा हळूहळू कमी करण्याचं उद्देश डोळ्यासमोर ठेवण्यात आलं असून 2030-31 च्या आर्थिक वर्षापर्यंत हे 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे प्रयत्न आहे.

जीडीपीच्या 80 ते 82 टक्के

एकूण सरकारी कर्जाबद्दल म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकूण कर्ज याबद्दल विचार केला तर ते जीडीपीच्या 80 ते 82 टक्के इतकं आहे.   

एका व्यक्तीवर नेमकं किती कर्ज?

ही सारी आकडेमोड केली तर भारतातील प्रति व्यक्ती एकूण कर्ज  1.80 लाख ते 2 लाखांदरम्यान असू शकते. मात्र यात राज्य सरकारांचे वेगळे कर्जही समाविष्ट असते हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. वरील सर्व आकडेवारी ही एआयच्या मदतीने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

कच्च्या तेलाची गरज नेमकी कशासाठी लागते? फक्त पेट्रोल डिझेल नाही; लिस्ट वाचून हैराण व्हाल

