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GK: विमान निवृत्त झाल्यानंतर नेमकं काय होतं? अब्जावधींच्या एअरक्राफ्टचा पुढचा प्रवास जाणून घ्या

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 14, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:08 PM IST

Aircraft Retirement: कधी विचार केला आहे का की अब्जावधी रुपये किमतीची विमाने सेवेतून निवृत्त झाल्यावर कुठे जातात? चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात... 

 

 

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आकाशात झेपावणारी प्रचंड विमाने पाहिली की अनेकांच्या मनात एक प्रश्न येतो की इतकी महागडी आणि अत्याधुनिक यंत्रणा किती वर्षे कार्यरत राहते? आणि एकदा सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर या विमानांचे काय होते? विमानाचा प्रवास केवळ उड्डाणापुरता मर्यादित नसतो. त्याच्या निवृत्तीनंतरही त्याची अनेक प्रकारे उपयुक्तता कायम राहू शकते.

 

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प्रत्येक विमानाचे असते मर्यादित आयुष्य

इतर वाहनांप्रमाणेच विमानांनाही ठरावीक कार्यकाल असतो. मात्र, विमान निवृत्त करण्याचा निर्णय केवळ त्याच्या वयावर घेतला जात नाही. त्याची सुरक्षितता, तांत्रिक स्थिती, देखभाल खर्च आणि कार्यक्षमता यांसारख्या अनेक घटकांचा विचार केला जातो.

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साधारण किती वर्षे सेवा देतात विमाने?

विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, बहुतांश व्यावसायिक विमाने सुमारे 25 ते 30 वर्षे सेवेत राहतात. पण, हा कालावधी विमानाने केलेल्या उड्डाणांची संख्या, टेक-ऑफ आणि लँडिंगचे प्रमाण तसेच त्याच्या संरचनेवरील ताण यावर अवलंबून असतो. दीर्घकाळ वापरामुळे विमानाच्या सांगाड्यावर ताण निर्माण होतो, ज्याला तांत्रिक भाषेत ‘फॅटिग’ म्हटले जाते.

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विमान निवृत्त करण्याचा निर्णय कधी घेतला जातो?

जुन्या विमानांच्या देखभालीचा खर्च वाढू लागला किंवा नवीन मॉडेल्स अधिक इंधन बचत करणारी आणि पर्यावरणपूरक ठरू लागली की एअरलाइन्स जुन्या विमानांना सेवेतून बाहेर काढण्याचा विचार करतात. याशिवाय बाजारातील परिस्थिती, प्रवाशांची मागणी किंवा जागतिक आर्थिक संकटांसारख्या कारणांमुळेही काही विमाने अपेक्षेपेक्षा लवकर निवृत्त केली जातात.

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निवृत्त झालेली विमाने कुठे ठेवली जातात?

सेवेतून बाहेर पडलेली अनेक विमाने विशेष स्टोरेज केंद्रांमध्ये किंवा ‘एअरक्राफ्ट बोनयार्ड’मध्ये ठेवली जातात. ही ठिकाणे सहसा कोरड्या आणि वाळवंटी भागात असतात. कमी आर्द्रतेमुळे विमानांचे धातू आणि उपकरणे दीर्घकाळ सुरक्षित राहतात. काही विमाने भविष्यात पुन्हा वापरासाठी जतन केली जातात, तर काहींचे सुटे भाग वेगळे करून इतर विमानांसाठी वापरले जातात.

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सर्व विमाने स्क्रॅपमध्ये जातात का?

अजिबात नाही. अनेक निवृत्त विमाने नव्या भूमिकेत दिसून येतात. काही विमानांचे रूपांतर मालवाहतूक विमानांमध्ये केले जाते. तर काही संग्रहालये, प्रशिक्षण केंद्रे, हॉटेल्स किंवा थीम रेस्टॉरंट्सचा भाग बनतात. काही देशांमध्ये जुनी विमाने पर्यटन आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठीही वापरली जातात.

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विमानांचे रिसायकलिंग कसे केले जाते?

जे विमान पुन्हा वापरण्यायोग्य राहत नाहीत, त्यांचे पर्यावरणपूरक पद्धतीने विघटन केले जाते. त्यातील अॅल्युमिनियम, स्टील आणि इतर मौल्यवान साहित्य पुनर्वापरासाठी पाठवले जाते. तसेच इंजिन, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, सीट्स आणि इतर अनेक उपकरणे दुसऱ्या विमानांमध्ये वापरली जाऊ शकतात.

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निवृत्ती म्हणजे शेवट नाही

विमानाच्या आयुष्यातील निवृत्ती हा शेवटचा टप्पा नसतो. अनेक वर्षे प्रवाशांना सेवा दिल्यानंतरही त्याचे भाग आणि तंत्रज्ञान विमान उद्योगाला उपयोगी पडत राहतात. त्यामुळे विमानाचे आकाशातील उड्डाण थांबले तरी त्याचा प्रवास मात्र विविध स्वरूपात पुढे सुरूच राहतो.

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