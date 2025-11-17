English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
GK News: CNG भरताना सगळ्यांना कारमधून खाली का उतरायला सांगतात? पेट्रोल, डिझेल भरताना असं का करत नाही? 'ही' आहेत 4 कारणं

Why passengers asked to get out of the car while CNG is being filled: गाडीत सीएनजी भरताना खाली उतरण्याचे मुख्य कारण सुरक्षा (Safety) आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही बरोबर आहात. मात्र या करणाव्यतिरिक्तही अन्य तीन महत्त्वाची कारणं यामागे आहेत. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 18, 2025, 01:17 PM IST
सीएनजी भरतानाच कारमधून खाली का उतरवतात?

cng

सीएनजी भरताना सर्वांना कारमधून खाली उतरायला सांगतात मग पेट्रोल, डिझेल भरताना असं का करत नाही? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडलाय का? सीएनजी भरतानाच लोकांना कारमधून खाली का उतरवतात माहितीये? केवळ सुरक्षा नाही तर यामागे आहेत एकूण चार कारणं. याबद्दल जाणून घेऊयात. यातील शेवटचं कारण वाचून व्हाल थक्क...

सीएनजी भरतानाच असं का करतात?

cng

सीएनजी स्टेशनवर गॅस भरायला गेल्यानंतर केवळ चालकच नाही तर प्रवाशांनाही वाहनामधून बाहेर उतरण्यास सांगितलं जातं. वाहनामध्ये एकही व्यक्ती नसल्याची खात्री केल्यानंतरच सीएनजी भरला जातो. विशेष म्हणजे असं पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना करत नाहीत. मग सीएनजी भरतानाच असं का केलं जातं? यामागे नेमकी कारणं काय आहेत? याबद्दल जाणून घेऊयात...  

नियम फारच वेगळे, कारण...

cng

सीएनजी म्हणजेच कॉम्प्रेस्ड नॅचलर गॅस भरतानाचे नियम आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल हे पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्यांपेक्षा फार वेगळे आहेत. या नियमांनुसार सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये इंधन भरताना आत कोणीही बसलेले नसावे. याची प्रमुख कारणे पुढील प्रमाणे आहेत  

1) आगीचा किंवा स्फोटाचा धोका कमी करणे

cng

सीएनजी हा अत्यंत ज्वलनशील वायू आहे. गॅस भरण्याच्या वेळी काही तांत्रिक बिघाड झाला (उदा. पाईप फुटणे, लीकेज, स्पार्क) तर आग लागण्याची किंवा स्फोट होण्याची शक्यता असते.

आग लागली तर...

cng

गाडीत लोक बसले असतील तर आग लागल्यास त्यांना बाहेर पडायला वेळ लागतो किंवा ते अडकू शकतात. म्हणूनच सीएजी भरण्याआधी सर्वांना गाडीबाहेर काढणे अनिवार्य असते.

2) आपत्कालीन स्थितीत त्वरित बाहेर पडणे

cng

काही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आणि गाडीला आग लागली तर गाडीपासून दूर पळणे सोपे व्हावे या उद्देशाने सर्वांना खाली उतरवूनच सीएनजी इंधन भरलं जातं.

3) भारतातील कायदेशीर आणि तांत्रिक नियम

cng

पीईएसओ म्हणजेच (PESO) Petroleum and Explosives Safety Organisation आणि ऑइल कंपन्यांच्या नियमांनुसार सीएनजी भरताना गाडीत एकही व्यक्ती बसलेली नसावी.

नियम पाळले नाहीत तर...

cng

सीएनजी स्टेशनला परवाना देताना अटी घातल्या जातात. त्यामध्येही हे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. जर सीएनजी भरण्यासंदर्भातील नियम पाळले नाहीत तर त्यांचा परवाना रद्द होऊ शकतो. म्हणून सीएनजी पंपावर कर्मचारीच काटेकोरपणे 'सर्वांनी खाली उतरा' असं सीएनजी भरण्यासाठी आलेल्या वाहनाने प्रवास करणाऱ्यांना इंधन भरण्याआधी सांगतात.  

4) गाडीचे वजन आणि प्रेशर बॅलेन्स

cng

सीएनजी सिलेंडरमध्ये खूप जास्त दाबाने (200-250 बार प्रेशरने) भरला जातो. गाडीत लोक बसले असतील तर गाडीचे वजन जास्त असते, ज्यामुळे सस्पेन्शन खाली बसते आणि गॅस नोझल योग्यरित्या फिट बसत नाही किंवा लीक होण्याची शक्यता वाढते.  

सर्वजण खाली उतरल्यावर...

cng

सर्वजण खाली उतरल्यावर गाडीचे वजन एकसमान राहते, ज्यामुळे सीएनजी गॅस सुरक्षित आणि अचूक भरणे शक्य होते. म्हणूनच गाडीचे वजन आणि प्रेशर बॅलन्ससाठी गाडीत एकही प्रवासी नसणं आवश्यक असतं.  

सर्वांसाठी फायद्याचे

cng

थोडक्यात सांगायचं झाल्यास सीएनजी भरताना खाली उतरणे हे प्रवाशांबरोबरच पंपावरील कर्मचाऱ्यांच्या जीवासाठी महत्त्वाचं आहे.  

पेट्रोल, डिझेलला हा नियम नाही कारण...

cng

पेट्रोल-डिझेल भरताना असे नियम नाहीत कारण ते द्रव इंधन आहे आणि त्याचा धोका वेगळ्या प्रकारचा असतो, पण सीएनजीचा धोका हा गॅस लीकबरोबर स्पार्क होऊन स्फोट होण्याचा असल्याने अत्यंत काळजी घेतली जाते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - वृत्तसंस्था आणि जस्ट डायल वरुन साभार)

