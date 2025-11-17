GK News: CNG भरताना सगळ्यांना कारमधून खाली का उतरायला सांगतात? पेट्रोल, डिझेल भरताना असं का करत नाही? 'ही' आहेत 4 कारणं
Why passengers asked to get out of the car while CNG is being filled: गाडीत सीएनजी भरताना खाली उतरण्याचे मुख्य कारण सुरक्षा (Safety) आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही बरोबर आहात. मात्र या करणाव्यतिरिक्तही अन्य तीन महत्त्वाची कारणं यामागे आहेत. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 18, 2025, 01:17 PM IST
सीएनजी भरतानाच कारमधून खाली का उतरवतात?
सीएनजी भरतानाच असं का करतात?
सीएनजी स्टेशनवर गॅस भरायला गेल्यानंतर केवळ चालकच नाही तर प्रवाशांनाही वाहनामधून बाहेर उतरण्यास सांगितलं जातं. वाहनामध्ये एकही व्यक्ती नसल्याची खात्री केल्यानंतरच सीएनजी भरला जातो. विशेष म्हणजे असं पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना करत नाहीत. मग सीएनजी भरतानाच असं का केलं जातं? यामागे नेमकी कारणं काय आहेत? याबद्दल जाणून घेऊयात...
नियम फारच वेगळे, कारण...
1) आगीचा किंवा स्फोटाचा धोका कमी करणे
आग लागली तर...
6/12
2) आपत्कालीन स्थितीत त्वरित बाहेर पडणे
3) भारतातील कायदेशीर आणि तांत्रिक नियम
नियम पाळले नाहीत तर...
सीएनजी स्टेशनला परवाना देताना अटी घातल्या जातात. त्यामध्येही हे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. जर सीएनजी भरण्यासंदर्भातील नियम पाळले नाहीत तर त्यांचा परवाना रद्द होऊ शकतो. म्हणून सीएनजी पंपावर कर्मचारीच काटेकोरपणे 'सर्वांनी खाली उतरा' असं सीएनजी भरण्यासाठी आलेल्या वाहनाने प्रवास करणाऱ्यांना इंधन भरण्याआधी सांगतात.
4) गाडीचे वजन आणि प्रेशर बॅलेन्स
सर्वजण खाली उतरल्यावर...
सर्वांसाठी फायद्याचे
