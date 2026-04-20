  • लिफ्टमध्ये तुमच्या मोबाईलला रेंज का मिळत नाही? खरं कारण माहितीये का?

इमारतीच्या लिफ्टमध्ये मोबाईल का काम करत नाही माहितीये का? यामागे नेमकं काय कारण आहे याचा कधी विचार केला आहे का? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण जे 99.99% लोकांना ठाऊक नाही.

Swapnil Ghangale | Apr 20, 2026, 02:57 PM IST
twitter

लिफ्टमध्ये मोबाईलला कधीच रेंज का नसते?

nomobilerangeinlift

लिफ्टमध्ये तुमचा मोबाईल का काम करत नाही? लिफ्टमध्ये मोबाईलला कधीच रेंज का नसते? लिफ्टमध्ये असं काय होतं? याचं खरं कारण तुम्हाला माहितीये का? त्याबद्दलच जाणून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे...

twitter
लिफ्टमधून बोलताना समोरच्या व्यक्तीचा आवाज जात नाही, असं का?

nomobilerangeinlift

'थांब थोड्या वेळात फोन करतो लिफ्टमध्ये आहे' हे वाक्य आपल्यापैकी प्रत्येकजण कधी ना कधी बोललाच असेल. खरं तर लिफ्टमधून प्रवास करताना फोन सुरु असेल तर समोरच्या व्यक्तीचा आवाज येत नाही. रेंज येत नाही असं पाहायला मिळतं. मात्र लिफ्टमध्ये मोबाईलला रेंज का येत नाही माहितीये का?

twitter
मोबाईल फोनला लिफ्टमध्ये रेंज न येण्याचं खरं कारण फारच कमी लोकांना ठाऊक

nomobilerangeinlift

आपल्यापैकी अनेकांना दैनंदिन आयुष्यात येणाऱ्या या समस्येबद्दल आपण युज टू झालो आहोत. म्हणजेच हे आपल्याला अंगवळणी पडलं आहे. पण अशाप्रकारे मोबाईल फोनला लिफ्टमध्ये रेंज न येण्याचं खरं कारण फारच कमी लोकांना म्हणजे अगदी साधारणपणे सांगायचं झालं तर 100 मध्ये एखाद्या व्यक्तीला ठाऊक असतं. आज आपण याबद्दलच जाणून घेणार आहोत.

twitter
मोबाईलला लिफ्टमध्ये रेंज न येण्याचं जे मुख्य कारण...

nomobilerangeinlift

लिफ्टमध्ये मोबाइलची रेंज (सिग्नल) का येत नाही, यामागे काही शास्त्रीय कारणं आहेत. मोबाईलला लिफ्टमध्ये रेंज न येण्याचं जे मुख्य कारण आहे त्याला, फॅरेडे केज (Faraday Cage) इफेक्ट, असं म्हणतात. हा नक्की काय प्रकार आहे सविस्तर पुढे समजून घेऊयात अगदी सोप्या शब्दात...  

twitter
फॅरेडे केज इफेक्ट कसे काम करते?

nomobilerangeinlift

लिफ्टची बॉडी सामान्यतः धातूपासून बनलेली असते. भिंती, छत, फ्लोअर आणि दारे सगळे स्टील किंवा अल्युमिनियम सारख्या घटकांपासून बनवलेले असतात.  

twitter
जेव्हा लिफ्टचे दारवाजे बंद होतात, तेव्हा...

nomobilerangeinlift

जेव्हा लिफ्टचे दारवाजे बंद होतात, तेव्हा ही संपूर्ण रचना एक बंद धातूचा पिंजरा बनते. यावरुनच या संकल्पनेमध्ये केज म्हणजेच पिंजरा हा संदर्भ आल्याचं नीट वाचल्यास समजतं.  

twitter
मोबाइल कसं काम करतो?

nomobilerangeinlift

कोणताही मोबाइल फोन रेडिओ लहरी वापरून टॉवरशी संपर्क साधतो. या विद्युत चुंबकीय लहरी धातूच्या पृष्ठभागावर येताच त्या प्रतिबिंबत होतात. म्हणजेच रिफ्लेक्ट होतात.  

twitter
...म्हणून सिग्नल बार शून्यावर येतात!

nomobilerangeinlift

या रेडिओ लहरी लिफ्टसारख्या बंद पिंजऱ्यामध्ये शोषल्या (एबसॉर्बव्ड केल्या) जातात. आतल्या बाजूला या लहरी पोहोचू शकत नाहीत, म्हणून सिग्नल बार शून्यावर येतात किंवा खूप कमकुवत होतात. हे तत्त्व मायकेल फॅरेडे या शास्त्रज्ञाने शोधलेले आहे, म्हणून नावात फॅरेडे यांचाही उल्लेख दिसतो.

twitter
अगदी साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर...

nomobilerangeinlift

अगदी साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर धातूच्या बंद डब्यात बाहेरच्या रेडिओ सिग्नल येऊ शकत नाहीत म्हणूनच लिफ्टमध्ये मोबाईलला रेंज येत नाही.  

twitter
बिल्डिंगची रचना कशी कारणीभूत ठरते?

nomobilerangeinlift

बिल्डिंगच्या मध्यभागी लिफ्ट असल्याने, बाहेरील टॉवरपासून सिग्नल येणे आधीच कठीण असते. त्यातच 'टनेल इफेक्ट' लिफ्ट खाली-वर जाताना सिग्नल आणखी अडकते.  

twitter
बाहेर पडताच सिग्नल पुन्हा येतो, कारण...

nomobilerangeinlift

बाहेर पडताच सिग्नल पुन्हा येतो, कारण धातूचा अडथळा संपतो. म्हणजेच लिफ्टमधून प्रवास करताना तुम्ही एखाद्या पिंजऱ्यात असल्याप्रमाणे रेंज तुमच्यापर्यंत येऊ-जाऊ शकत नाही आणि फोन आऊट ऑफ रेंज होतो.  

twitter
लिफ्टमध्येही मोबाईलची रेंज हवी असेल तर...

nomobilerangeinlift

लिफ्टमध्येही मोबाईलची रेंज हवी असेल तर सिग्नल बूस्टर (mobile signal repeater) लावल्यास सिग्नल येऊ शकतो. सामान्यपणे मॉल, ऑफिस, हॉटेल्समध्ये कधीकधी असे बुस्टर्स असतात. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य फ्रिपिक आणि एआयवरुन साभार)  

twitter
