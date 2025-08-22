English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GK Quiz: रस्त्यावरील पांढऱ्या आणि पिवळ्या रेषांचा अर्थ तुम्हाला माहितीय का? 90 टक्के ड्रायव्हर्सनाही माहिती नाही उत्तर

GK Quiz: रस्त्यावर अनेक रंगाच्या रेषा असतात, त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे वाहनधारकांसाठी धोकादायक ठरु शकतं. या प्रत्येक रंगाच्या पट्टीचा एक विशेष अर्थ असतो, जो वाहनधारकांना माहिती असायला हवा. 

Neha Choudhary | Aug 22, 2025, 07:29 PM IST
twitter
1/8

हे नियम तुम्हाला माहितीये का?

GK Quiz

सामान्य ज्ञानात अनेक असे असंख्य प्रश्न असतात, ज्याची उत्तरं 90 टक्के लोकांना माहिती नसतात. त्यातील एक प्रश्न असा आहे की, रस्त्यावरील पांढऱ्या आणि पिवळ्या रेषांचा अर्थ अनेक वाहनधारकांना माहिती नाही. 

twitter
2/8

रस्त्यावर दुहेरी पांढरी रेषेचा अर्थ?

GK Quiz

जर तुम्हाला रस्त्यावर दुहेरी पांढरी रेषा दिसली तर याचा अर्थ तुम्ही वाहन कोणत्याही परिस्थितीत लेन बदलू शकत नाहीत. महामार्गांवर आणि खूप वर्दळीच्या रस्त्यांवर दोन समान पांढऱ्या रेषा एकत्र काढल्या जातात. हा वाहतूक नियम पाळणे खूप महत्त्वाचे आहे. अन्यथा तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. 

twitter
3/8

एक घट्ट पांढरी रेषा म्हणजे?

GK Quiz

जर तुम्हाला रस्त्यावर एक घट्ट पांढरी रेषा दिसली तर असे समजू नका की ती सजावटीसाठी आहे, तर ही रेषा वाहनचालकांसाठी एक संदेश आहे. जर रस्त्यावर कोणताही अंतर नसलेली पांढरी रेषा काढली गेली तर याचा अर्थ असा की चालकाने ही पट्टी ओलांडू नये. 

twitter
4/8

एक घट्ट पांढरी रेषाचे नियम काय?

GK Quiz

सहसा, एक घट्ट पांढरी रेषा अशी असते जिथे लेन बदलणे चालकासाठी धोकादायक ठरू शकते. म्हणून, जर वळण, अपघात प्रवण क्षेत्र किंवा पूल क्षेत्र असेल, तर त्या रस्त्यावर एक लांब घट्ट पांढरी रेषा असते. 

twitter
5/8

लहान अंतर असलेली पांढरी रेषा म्हणजे?

GK Quiz

जर रस्त्यावर लहान अंतर असलेली पांढरी रेषा दिसली तर याचा अर्थ असा की वाहनचालक ही रेषा ओलांडू शकतात. पण, यासाठी एक अट आहे की हे फक्त तेव्हाच करता येईल जेव्हा समोरून दुसरे वाहन येत नसेल, अन्यथा ते सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरू शकते. ही रेषा कमी रहदारी असलेल्या किंवा वाहनांचा वेग कमी असलेल्या रस्त्यांवर दिसू शकते.

twitter
6/8

झेब्रा क्रॉसिंगचा अर्थ?

GK Quiz

जर तुम्ही रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या लाल दिव्याजवळ, ज्याला झेब्रा क्रॉसिंग म्हणतात, अनेक रेषा एकत्र पाहिल्या असतील, तर ही पांढरी पट्टेदार रेषा सजावटीसाठी नाही तर याचा अर्थ असा आहे की पादचारी येथून सुरक्षितपणे ओलांडू शकतात. चालक या रेषेवर उभा राहू शकत नाही. चालकाला पादचाऱ्यांना झेब्रा क्रॉसिंग ओलांडण्यास मदत करावी लागते आणि त्याचे वाहन थांबवावे लागते.

twitter
7/8

रस्त्यावरील पांढरे बाण म्हणजे?

GK Quiz

रस्त्यावर सरळ रेषांव्यतिरिक्त, तुम्ही पांढरे बाण देखील पाहिले असतील, पण तुम्हाला त्यांचा अर्थ माहित आहे का? जर नसेल, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की रस्त्यावर ते दिसते जिथे वाहनाला त्याच दिशेने वळायचे असते. सरळ रेषेचा अर्थ असा आहे की वाहन पुढे जावे लागते, तर बाण रेषेचा अर्थ असा आहे की वाहनाला त्याच दिशेने वळावे लागते.   

twitter
8/8

रस्त्यावरील पिवळ्या रेषेचा अर्थ?

GK Quiz

रस्त्यावरील पिवळ्या रेषेचा अर्थ असा आहे की एखादे वाहन दुसऱ्या वाहनाला ओव्हरटेक करू शकते. पण ते ती रेष ओलांडू शकत नाही. वाहतूक नियमांनुसार बहुतेक राज्यांमध्ये या रेषेचा अर्थ वेगळा आहे. तेलंगणाच्या रस्त्यांवरील पिवळ्या रेषेचा अर्थ असा आहे की वाहन रेषेच्या आत राहून ओव्हरटेक करू शकत नाही.  

twitter
पुढील
अल्बम

फास्टॅगचा वार्षिक पास घेतलाय! पण महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी महामार्गावर नाही चालणार वार्षिक पास

पुढील अल्बम

फास्टॅगचा वार्षिक पास घेतलाय! पण महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; महत्त्वाकांक्षी महामार्गावर नाही चालणार वार्षिक पास

फास्टॅगचा वार्षिक पास घेतलाय! पण महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी महामार्गावर नाही चालणार वार्षिक पास

फास्टॅगचा वार्षिक पास घेतलाय! पण महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी महामार्गावर नाही चालणार वार्षिक पास 7
विद्यार्थी वसतिगृहात अचानक पोहोचले कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मग...

विद्यार्थी वसतिगृहात अचानक पोहोचले कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मग...

विद्यार्थी वसतिगृहात अचानक पोहोचले कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मग... 8
&#039;तारक मेहता&#039;मधील &#039;या&#039; अभिनेत्री कधीच दिलं नाही ऑडिशन, 4000 भागांमध्ये केलंय काम, कशी झालेली निवड?

'तारक मेहता'मधील 'या' अभिनेत्री कधीच दिलं नाही ऑडिशन, 4000 भागांमध्ये केलंय काम, कशी झालेली निवड?

'तारक मेहता'मधील 'या' अभिनेत्री कधीच दिलं नाही ऑडिशन, 4000 भागांमध्ये केलंय काम, कशी झालेली निवड? 8
सुमित राघवनची बहिणदेखील लोकप्रिय अभिनेत्री; बॉलिवूडच्या &#039;या&#039; अभिनेत्यासोबत करतेय संसार

सुमित राघवनची बहिणदेखील लोकप्रिय अभिनेत्री; बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्यासोबत करतेय संसार

सुमित राघवनची बहिणदेखील लोकप्रिय अभिनेत्री; बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्यासोबत करतेय संसार 7