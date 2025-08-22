GK Quiz: रस्त्यावरील पांढऱ्या आणि पिवळ्या रेषांचा अर्थ तुम्हाला माहितीय का? 90 टक्के ड्रायव्हर्सनाही माहिती नाही उत्तर
GK Quiz: रस्त्यावर अनेक रंगाच्या रेषा असतात, त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे वाहनधारकांसाठी धोकादायक ठरु शकतं. या प्रत्येक रंगाच्या पट्टीचा एक विशेष अर्थ असतो, जो वाहनधारकांना माहिती असायला हवा.
Neha Choudhary | Aug 22, 2025, 07:29 PM IST
हे नियम तुम्हाला माहितीये का?
रस्त्यावर दुहेरी पांढरी रेषेचा अर्थ?
एक घट्ट पांढरी रेषा म्हणजे?
एक घट्ट पांढरी रेषाचे नियम काय?
लहान अंतर असलेली पांढरी रेषा म्हणजे?
जर रस्त्यावर लहान अंतर असलेली पांढरी रेषा दिसली तर याचा अर्थ असा की वाहनचालक ही रेषा ओलांडू शकतात. पण, यासाठी एक अट आहे की हे फक्त तेव्हाच करता येईल जेव्हा समोरून दुसरे वाहन येत नसेल, अन्यथा ते सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरू शकते. ही रेषा कमी रहदारी असलेल्या किंवा वाहनांचा वेग कमी असलेल्या रस्त्यांवर दिसू शकते.
झेब्रा क्रॉसिंगचा अर्थ?
जर तुम्ही रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या लाल दिव्याजवळ, ज्याला झेब्रा क्रॉसिंग म्हणतात, अनेक रेषा एकत्र पाहिल्या असतील, तर ही पांढरी पट्टेदार रेषा सजावटीसाठी नाही तर याचा अर्थ असा आहे की पादचारी येथून सुरक्षितपणे ओलांडू शकतात. चालक या रेषेवर उभा राहू शकत नाही. चालकाला पादचाऱ्यांना झेब्रा क्रॉसिंग ओलांडण्यास मदत करावी लागते आणि त्याचे वाहन थांबवावे लागते.
रस्त्यावरील पांढरे बाण म्हणजे?
रस्त्यावर सरळ रेषांव्यतिरिक्त, तुम्ही पांढरे बाण देखील पाहिले असतील, पण तुम्हाला त्यांचा अर्थ माहित आहे का? जर नसेल, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की रस्त्यावर ते दिसते जिथे वाहनाला त्याच दिशेने वळायचे असते. सरळ रेषेचा अर्थ असा आहे की वाहन पुढे जावे लागते, तर बाण रेषेचा अर्थ असा आहे की वाहनाला त्याच दिशेने वळावे लागते.
