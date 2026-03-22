GK: रेल्वे ट्रेनमध्ये पाण्याच्या टाक्या कुठे असतात? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!
तुम्ही सर्वांनी एक्सप्रेस रेल्वेमधून अनेकदा प्रवास केला असेल. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, ट्रेनमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या स्वच्छतागृहाच्या सुविधांसाठी वापरले जाणारे पाणी कुठून येते? यासाठी पाण्याच्या टाक्या कुठे बसवल्या जातात? चला तर मग या सदर बातमीतून जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 22, 2026, 08:42 PM IST
ट्रेनमध्ये पाण्याची टाकी नेमकी कुठे असते?
पाण्याची टाकी ही ट्रेनच्या खालच्या बाजूला असते
अंडरकॅरेज वॉटर टँक
400 ते 700 लिटरच्या टाक्या
ट्रेनच्या जवळ किंवा मध्यभागी
रेल्वे कर्मचारी पाईपच्या मदतीने टाक्यांमध्ये पाणी भरतात
पंपाच्या सहाय्याने पाणी बेसीनपर्यंत पोहोचवले जाते
रेल्वे ट्रेनच्या खाली काळजीपूर्वक पाहा
