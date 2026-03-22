English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • GK: रेल्वे ट्रेनमध्ये पाण्याच्या टाक्या कुठे असतात? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!

GK: रेल्वे ट्रेनमध्ये पाण्याच्या टाक्या कुठे असतात? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!

तुम्ही सर्वांनी एक्सप्रेस रेल्वेमधून अनेकदा प्रवास केला असेल. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, ट्रेनमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या स्वच्छतागृहाच्या सुविधांसाठी वापरले जाणारे पाणी कुठून येते? यासाठी पाण्याच्या टाक्या कुठे बसवल्या जातात? चला तर मग या सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 22, 2026, 08:42 PM IST
1/9

ट्रेनमध्ये पाण्याची टाकी नेमकी कुठे असते?

General Knowledge: लांब पल्ल्याच्या प्रवासाच्या रेल्वे ट्रेनमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा असते. हात धुण्यासाठी बेसीनचीही सुविधा असते. पण यासाठी वापरले जाणारे पाणी रेल्वे ट्रेनमध्ये कुठून येते याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? ट्रेनमध्ये पाण्याची टाकी नेमकी कुठे असते? चला तर मग जाणून घेऊया.   

2/9

पाण्याची टाकी ही ट्रेनच्या खालच्या बाजूला असते

स्वच्छतागुहाच्या सुविधा एक्सप्रेस रेल्वेमध्ये उपलब्ध असतात. यासाठी वापरले जाणारे पाण्याची टाकी ट्रेनच्या छतावर असते असे अनेकांना वाटते. पण आयसीएफ, एलएचबी आणि एसी यांसारख्या कोचमध्ये पाण्याची टाकी ही ट्रेनच्या खालच्या बाजूला लावलेली असते.   

3/9

अंडरकॅरेज वॉटर टँक

या पाण्याच्या टाक्यांना अंडरकॅरेज वॉटर टँक असे म्हटले जाते. या टाक्या कोचच्या फरशीखाली, ट्रेनच्या अंडरफ्रेममध्ये बसवलेल्या असतात. ज्यामुळे त्या सहसा प्रवाशांना दिसून येत नाहीत.   

4/9

400 ते 700 लिटरच्या टाक्या

या टाक्यांची क्षमता साधारणपणे 400 ते 700 लिटर पाणी साठवू शकेल इतकी असते. एसी कोचमध्ये बऱ्याचदा दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक टाक्या असतात. ज्यामधील प्रत्येक टाकी 400 ते 450 लिटर क्षमतेची असते.   

5/9

ट्रेनच्या जवळ किंवा मध्यभागी

या टाक्या कोचच्या दोन्ही टोकाला दिशेला, विशेषतः स्वच्छतागृहाच्या जवळ किंवा मध्यभागी बसविल्या जातात.   

6/9

रेल्वे कर्मचारी पाईपच्या मदतीने टाक्यांमध्ये पाणी भरतात

जेव्हा ट्रेन स्टेशनवर थांबते तेव्हा, रेल्वे कर्मचारी पाईपच्या मदतीने कोचच्या बाजूच्या इनलेटमधून या टाक्यांमध्ये पाणी भरतात.   

7/9

पंपाच्या सहाय्याने पाणी बेसीनपर्यंत पोहोचवले जाते

पुढे लहान मोटर किंवा पंपाच्या सहाय्याने हे पाणी नंतर वरच्या दिशेला बाथरूम आणि वॉश बेसीनपर्यंत पोहोचवले जाते.   

8/9

रेल्वे ट्रेनच्या खाली काळजीपूर्वक पाहा

तुम्ही कधी काळजीपूर्वक रेल्वे ट्रेनच्या खाली वाकून पाहिले तर, तुम्हाला या टाक्या दिसू शकतात. तसेच अनेकदा ट्रेनच्या खालून पाणी गळताना दिसत असते.   

9/9

टाक्यांमधून गळणारे पाणी

अनेकांना वाटते की हे पाणी, बाथरूमच्या ड्रेनेजचे आहे पण, काहीवेळा पाण्याच्या टाक्या ओसंडून वाहू लागल्या तर त्यातून पाणी गळते.   

पुढील
अल्बम

