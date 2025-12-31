New Year: जगात 'इथे' बदलले जाते सर्वात आधी कॅलेंडर! नवीन वर्षाची सुरुवात होते सर्वप्रथम
First Country To Celebrate New Year: जग जुन्या वर्षाची सांगता करत असताना, जगाचा एक कोपरा सर्वात आधी नवीन वर्षात पोहचलेला असतो. ते ठिकाण नवीन वर्षाच्या पहिल्या पहाटेचे पहिले साक्षीदार बनते. कोणती जागा आहे ही जाणून घेऊयात..
Tejashree Gaikwad | Dec 31, 2025, 02:16 PM IST
2025 संपायला काहीच तास उरले आहेत. आज रात्री १२ वाजता सगळं जग नवीन वर्षाचं जोशात स्वागत करेल. पण तुम्हाला माहित आहे का की जेव्हा सगळं जग 31 डिसेंबरच्या सेलिब्रेशनमध्ये व्यस्त असेल तेव्हा पृथ्वीवरील एका बाजू नवीन वर्षाची पहिली सकाळ बघत असेल. त्यांचं घड्याळ पुढे असेल आणि त्यांचं कॅलेंडरही नवीन वर्षाचं असेल. कोणती आहे ही जागा? चला जाणून घेऊयात.
आंतरराष्ट्रीय तारीख रेषा ही पृथ्वीवरील एक काल्पनिक रेषा आहे जिथे तारीख बदलते. किरीतिमातीने आपले काही बेटे या रेषेच्या पलीकडे ठेवण्यासाठी आपला वेळ क्षेत्र बदलला. हे प्रशासकीय सोयीसाठी आणि राष्ट्रीय एकता राखण्यासाठी होते. या निर्णयामुळे किरीतिमतीला अशी विशेष ओळख मिळाली. हेच बेट जगात प्रथम नवीन वर्षाचे स्वागत करते.
