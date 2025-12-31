English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • New Year: जगात इथे बदलले जाते सर्वात आधी कॅलेंडर! नवीन वर्षाची सुरुवात होते सर्वप्रथम

New Year: जगात 'इथे' बदलले जाते सर्वात आधी कॅलेंडर! नवीन वर्षाची सुरुवात होते सर्वप्रथम

First Country To Celebrate New Year: जग जुन्या वर्षाची सांगता करत असताना, जगाचा एक कोपरा सर्वात आधी नवीन वर्षात पोहचलेला असतो.  ते ठिकाण नवीन वर्षाच्या पहिल्या पहाटेचे पहिले साक्षीदार बनते. कोणती जागा आहे ही जाणून घेऊयात..   

Tejashree Gaikwad | Dec 31, 2025, 02:16 PM IST
twitter
1/8

2025 संपायला काहीच तास उरले आहेत. आज रात्री १२ वाजता सगळं जग नवीन वर्षाचं जोशात स्वागत करेल. पण तुम्हाला माहित आहे का की जेव्हा सगळं जग 31 डिसेंबरच्या सेलिब्रेशनमध्ये व्यस्त असेल तेव्हा पृथ्वीवरील एका बाजू नवीन वर्षाची पहिली सकाळ बघत असेल. त्यांचं घड्याळ पुढे असेल आणि त्यांचं कॅलेंडरही नवीन वर्षाचं असेल. कोणती आहे ही जागा? चला जाणून घेऊयात.   

twitter
2/8

जगातील पहिली नवीन वर्षाची संध्याकाळ किरीतिमाती या बेटावर साजरी केली जाते.  किरीतिमाती बेटाला ख्रिसमस आयलंड असेही म्हणतात. पॅसिफिक महासागरात असलेल हे बेट आंतरराष्ट्रीय तारीख रेषेपासून सर्वात दूर असलेल्या टाइम झोनमध्ये येते.  

twitter
3/8

याच कारणामुळे, जगातील बहुतेक भागांमध्ये अजूनही ३१ डिसेंबर आहे, तरी किरीतिमातीमध्ये १ जानेवारीची पहाट आधीच सुरू झाली आहे. एक सामान्य गैरसमज असा आहे की न्यूझीलंड किंवा ऑस्ट्रेलिया नवीन वर्षाचा दिवस प्रथम साजरा करतात, परंतु ही पूर्णपणे बरोबर नाही.   

twitter
4/8

न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये किरीटिमाती नंतर नवीन वर्षाची सुरुवात होते. किरीतिमाती आंतरराष्ट्रीय तारीख रेषेच्या पूर्वेकडील काठावर आहे, म्हणून येथे घड्याळे आणि तारखा प्रथम बदलतात. या कारणास्तव, नवीन वर्ष साजरे करणारे हे जगातील पहिले ठिकाण मानले जाते.  

twitter
5/8

आंतरराष्ट्रीय तारीख रेषा ही पृथ्वीवरील एक काल्पनिक रेषा आहे जिथे तारीख बदलते. किरीतिमातीने आपले काही बेटे या रेषेच्या पलीकडे ठेवण्यासाठी आपला वेळ क्षेत्र बदलला. हे प्रशासकीय सोयीसाठी आणि राष्ट्रीय एकता राखण्यासाठी होते. या निर्णयामुळे किरीतिमतीला अशी विशेष ओळख मिळाली. हेच बेट जगात प्रथम नवीन वर्षाचे स्वागत करते.  

twitter
6/8

किरीतिमती हे प्रशांत महासागरात वसलेले एक छोटंसं  बेट राष्ट्र आहे. त्या राष्ट्रात ३३ बेटे आणि  टेकड्या आहेत. किरितिमाती हे त्याचे सर्वात मोठे बेट आहे आणि जगातील सर्वात मोठ्या प्रवाळ बेटांपैकी एक मानले जाते. परंतु या बेटाची लोकसंख्या खूपच कमी आहे आणि येथील जीवन खूप सोपे आहे.  

twitter
7/8

किरीतिमाती आणि किरीबाटीच्या इतर बेटांवरचे लोक प्रामुख्याने संस्कृतीने मायक्रोनेशियन आहेत. त्यांचे जीवन समुद्राभोवती फिरते. मासेमारी, नारळ शेती आणि मर्यादित शेती हे त्याच्या उपजीविकेचे मुख्य स्रोत आहेत.   

twitter
8/8

कठीण परिस्थिती असूनही, किरीतिमाती आणि किरीबाटीचे लोक एका गोष्टीचा विशेष अभिमान बाळगतात: जगाचा बराचसा भाग झोपलेला असताना ते सूर्याच्या पहिल्या किरणांनी नवीन वर्षाचे स्वागत करतात.

twitter
पुढील
अल्बम

प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा?

पुढील अल्बम

प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा?

प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा?

प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा? 8
न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी 9
सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल

सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल

सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल 10
कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून &#039;मग विरोधात कोण?&#039; असा प्रश्न पडेल

कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून 'मग विरोधात कोण?' असा प्रश्न पडेल

कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून 'मग विरोधात कोण?' असा प्रश्न पडेल 12