Marathi News
  GK: भारतातील कोणत्या राज्याला कॉफीची राजधानी म्हटले जाते?

GK: भारतातील कोणत्या राज्याला कॉफीची राजधानी म्हटले जाते?

Coffee Capital of India: बहुतेक लोक त्यांच्या सकाळची सुरुवात कॉफीने करतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की भारताची कॉफी राजधानी म्हणून कोणते राज्य ओळखले जाते? चला जाणून घेऊया की भारताची कॉफी राजधानी कोणते राज्य मानले जाते.  

Tejashree Gaikwad | Feb 13, 2026, 02:16 PM IST
coffee capital of india

भारतामध्ये “कॉफीची राजधानी” म्हणून ओळखले जाणारे राज्य म्हणजे Karnataka (कर्नाटक). देशातील एकूण कॉफी उत्पादनापैकी सुमारे 70 टक्क्यांहून अधिक उत्पादन एकट्या कर्नाटकात घेतले जाते. त्यामुळे उत्पादन, गुणवत्ता, निर्यात आणि ऐतिहासिक परंपरा या सर्व बाबींमध्ये कर्नाटक आघाडीवर असल्याने त्याला भारताची कॉफी राजधानी म्हटले जाते.

coffee capital of india

कर्नाटकातील डोंगराळ आणि दाट जंगलांनी वेढलेले भाग कॉफी लागवडीसाठी अत्यंत पोषक मानले जातात. येथे प्रामुख्याने अरेबिका आणि रोबस्टा या दोन प्रकारची कॉफी घेतली जाते. विशेषतः खालील भाग कॉफी शेतीसाठी प्रसिद्ध आहेत:

कर्नाटकचे कॉफी उत्पादनातील वर्चस्व

coffee capital of india

Chikkamagaluru – भारतातील कॉफीची जन्मभूमी म्हणून ओळख Kodagu (कूर्ग) – दर्जेदार अरेबिका कॉफीसाठी प्रसिद्ध Hassan – मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणारा जिल्हा

coffee capital of india

येथील थंड हवामान, मध्यम पर्जन्यमान, सावली देणारी झाडे आणि लाल माती कॉफीच्या झाडांसाठी आदर्श वातावरण निर्माण करतात.  

भारतातील कॉफीची सुरुवात

coffee capital of india

भारतात कॉफीची लागवड 17व्या शतकात सुरू झाली, असे मानले जाते. सूफी संत Baba Budan यांनी येमेनहून सात कॉफीच्या बिया भारतात आणल्या आणि त्या कर्नाटकातील डोंगराळ भागात लावल्या. आज त्या पर्वतरांगांना Baba Budangiri म्हणून ओळखले जाते. याच भागातून भारतातील कॉफी संस्कृतीची सुरुवात झाली.

निर्यात आणि जागतिक ओळख

coffee capital of india

कर्नाटकात उत्पादित होणारी कॉफी केवळ देशांतर्गत वापरापुरती मर्यादित नाही, तर ती युरोप, अमेरिका आणि इतर अनेक देशांमध्ये निर्यात केली जाते. भारतीय फिल्टर कॉफीला जागतिक स्तरावर विशेष मागणी आहे. कर्नाटकातील कॉफी प्लांटेशन टुरिझममुळेही या राज्याची ओळख अधिक मजबूत झाली आहे.

इतर राज्येही उत्पादक

coffee capital of india

कर्नाटकनंतर केरळ आणि तामिळनाडू ही राज्येही कॉफी उत्पादनात महत्त्वाची आहेत. मात्र उत्पादनाच्या प्रमाणात, ऐतिहासिक वारशात आणि ब्रँड ओळखीत कर्नाटक अजूनही सर्वात पुढे आहे.

coffee capital of india

एकूणच, ऐतिहासिक परंपरा, मोठ्या प्रमाणातील उत्पादन, दर्जेदार कॉफी आणि जागतिक निर्यात यामुळे कर्नाटकला भारताची “कॉफी राजधानी” हा मानाचा किताब मिळाला आहे.  

