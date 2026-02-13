GK: भारतातील कोणत्या राज्याला कॉफीची राजधानी म्हटले जाते?
Coffee Capital of India: बहुतेक लोक त्यांच्या सकाळची सुरुवात कॉफीने करतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की भारताची कॉफी राजधानी म्हणून कोणते राज्य ओळखले जाते? चला जाणून घेऊया की भारताची कॉफी राजधानी कोणते राज्य मानले जाते.
Tejashree Gaikwad | Feb 13, 2026, 02:16 PM IST
1/8
भारतामध्ये “कॉफीची राजधानी” म्हणून ओळखले जाणारे राज्य म्हणजे Karnataka (कर्नाटक). देशातील एकूण कॉफी उत्पादनापैकी सुमारे 70 टक्क्यांहून अधिक उत्पादन एकट्या कर्नाटकात घेतले जाते. त्यामुळे उत्पादन, गुणवत्ता, निर्यात आणि ऐतिहासिक परंपरा या सर्व बाबींमध्ये कर्नाटक आघाडीवर असल्याने त्याला भारताची कॉफी राजधानी म्हटले जाते.
2/8
3/8
कर्नाटकचे कॉफी उत्पादनातील वर्चस्व
4/8
5/8
भारतातील कॉफीची सुरुवात
6/8
निर्यात आणि जागतिक ओळख
7/8