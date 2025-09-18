English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
GK: डॉक्टर ऑपरेशन थिएटरमध्ये निळा किंवा हिरवा ड्रेसच का घालतात? यामागचं विज्ञान जाणून घ्या

आपण नेहमी पाहतो की ऑपरेशन थिएटरमध्ये डॉक्टर बहुतेक वेळा हिरवा किंवा निळा रंगाचा ड्रेस (सर्जिकल गाऊन/स्क्रब) घालतात. पण कधी विचार केला आहे का की नेमका हा रंगच का निवडला जातो? यामागे शास्त्रीय कारण दडलं आहे.

Tejashree Gaikwad | Sep 18, 2025, 12:40 PM IST
1/8

आपण बहुतेक हॉस्पिटलमध्ये पाहतो की शस्त्रक्रियेच्या वेळी डॉक्टर, नर्स आणि मेडिकल स्टाफ नेहमी हिरवा किंवा निळा ड्रेस घालतात. ही केवळ परंपरा नाही तर यामागे वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय कारणं आहेत.

2/8

1. डोळ्यांची सुरक्षितता आणि व्हिजन सुधारणा

शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांना सतत लाल रंग दिसतो (रक्त आणि आंतररचना). सतत लाल रंग पाहिल्यास डोळे थकतात, तसेच दृश्य धूसर वाटू शकतं. हिरवा आणि निळा रंग लाल रंगाचा कॉम्प्लिमेंटरी कलर असल्यामुळे डोळ्यांना आराम मिळतो आणि कॉन्ट्रास्ट सुधारतो. त्यामुळे रक्ताचे आणि ऊतकांचे (tissues) बारकावे डॉक्टरांना अधिक स्पष्ट दिसतात.

3/8

2. एकाग्रता वाढवणे

लांब वेळ चालणाऱ्या शस्त्रक्रियेत लक्ष विचलित होणं ही मोठी समस्या असते. हिरवा/निळा रंग डॉक्टरांना सतत फ्रेश वाटण्यास मदत करतो. यामुळे दीर्घकाळ लक्ष केंद्रित ठेवणं सोपं होतं.

4/8

3. प्रकाशाचा परिणाम

ऑपरेशन थिएटरमध्ये प्रखर लाईट्स असतात. जर डॉक्टर पांढरे कपडे घालतील तर लाईटमुळे जास्त चमक (glare) निर्माण होईल आणि डोळ्यांना त्रास होईल. पण हिरवा आणि निळा रंग ही चमक कमी करतो.

5/8

4. स्वच्छता आणि संसर्ग नियंत्रण

ऑपरेशन थिएटरमध्ये स्टेरिलिटी (निर्जंतुकीकरण) राखणं खूप महत्त्वाचं असतं. हिरवा व निळा कपडा डाग पटकन दाखवतो , त्यामुळे थोडासा रक्ताचा किंवा औषधांचा डागही लगेच लक्षात येतो आणि तो स्वच्छ करता येतो. त्यामुळे संसर्गाचा धोका कमी होतो.

6/8

5. मानसिक परिणाम

हिरवा रंग हा आरोग्य, शांती आणि सुरक्षितता याचं प्रतीक मानला जातो, तर निळा रंग विश्वास, एकाग्रता आणि स्थिरता दर्शवतो. रुग्णालयातील वातावरणात हे रंग रुग्णांवर आणि डॉक्टरांवर सकारात्मक मानसिक प्रभाव टाकतात.

7/8

6. इतिहास आणि परंपरा

सुरुवातीला डॉक्टर पांढरा ड्रेस घालत असत. पण 20व्या शतकात शास्त्रज्ञांनी आढळलं की पांढऱ्या रंगामुळे डोळ्यांवर ताण येतो. त्यानंतर हळूहळू हिरवा आणि निळा रंगाचा वापर सुरू झाला आणि आज तो जागतिक पातळीवर मानक (standard) बनला आहे.

8/8

 थोडक्यात, हिरवा किंवा निळा ड्रेस घालण्यामागे वैज्ञानिक कारणं, डोळ्यांचं आरोग्य, ऑपरेशनदरम्यान स्पष्ट दृष्टी, संसर्ग नियंत्रण आणि मानसिक परिणाम या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केला जातो.  

