GK: डॉक्टर ऑपरेशन थिएटरमध्ये निळा किंवा हिरवा ड्रेसच का घालतात? यामागचं विज्ञान जाणून घ्या
आपण नेहमी पाहतो की ऑपरेशन थिएटरमध्ये डॉक्टर बहुतेक वेळा हिरवा किंवा निळा रंगाचा ड्रेस (सर्जिकल गाऊन/स्क्रब) घालतात. पण कधी विचार केला आहे का की नेमका हा रंगच का निवडला जातो? यामागे शास्त्रीय कारण दडलं आहे.
1. डोळ्यांची सुरक्षितता आणि व्हिजन सुधारणा
शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांना सतत लाल रंग दिसतो (रक्त आणि आंतररचना). सतत लाल रंग पाहिल्यास डोळे थकतात, तसेच दृश्य धूसर वाटू शकतं. हिरवा आणि निळा रंग लाल रंगाचा कॉम्प्लिमेंटरी कलर असल्यामुळे डोळ्यांना आराम मिळतो आणि कॉन्ट्रास्ट सुधारतो. त्यामुळे रक्ताचे आणि ऊतकांचे (tissues) बारकावे डॉक्टरांना अधिक स्पष्ट दिसतात.
2. एकाग्रता वाढवणे
3. प्रकाशाचा परिणाम
4. स्वच्छता आणि संसर्ग नियंत्रण
5. मानसिक परिणाम
