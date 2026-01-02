बापरे! बर्फाचा अतिप्रचंड थर वितळून हाहाकार माजणार; पृथ्वीच्या उदरात महास्फोटाची हालचाल, सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं धोक्यात...
Global Disaster Risk: सततच्या वातावरणबदलांचा परिणाम आता मानवी जीवनावर होताना दिसत असून एका महाभयंकर संकटाच्या दिशेनं संपूर्ण जगाची वाटचाल सुरू असल्याचं आता स्पष्ट होत आहे.
Sayali Patil | Jan 02, 2026, 01:02 PM IST
वस्तूस्थिती
Global Disaster Risk: जागतिक तापमानवाढ, ही समस्या गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं डोकं वर काढताना दिसली. त्यावर विविध संशोधनं आणि निरीक्षणंही झाली. मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक क्षेत्रांवरील अतिक्रममांसह पर्यावरणास घातक जीवनशैली आजमावणाऱ्या हव्यासानंच या पृथ्वीला विनाशाच्या वाटेपर्यंत आणलं ही भीषण वस्तूस्थिती.
आईसलँड
आता त्याचीच आणखी एक धडकी भरवणारी बाजू समोर येत आहे. जगभरात तापमानवाढीची समस्या गंभीर रुप धारण करत असून, आईसलँडपासून ते चिली आणि अंटार्क्टिकापर्यंत जगातील अनेक मोठे ज्वालामुखी पुन्हा सक्रिय होण्याचा धोका वर्तवण्यात येत आहे. जानेवारी महिन्यात आईसलँडमध्ये सलग आलेल्या भूकंपांमुळं या चिंतेत आणखी भर पडली.
संकेत
बारदारबुंगा
ज्वालामुखी
महत्त्वाचं ठिकाण
आईसलँडमध्ये हे संशोधनासाठीचं एक महत्त्वाचं ठिकाण असून, तिथं बर्फ आणि आग एकत्र येतात. जवळपास 15 हजार वर्षांपूर्वी शीतयुग संपल्यानंतर इथं ज्वालामुखीच्या हालचाली 30 ते 50 पटींनी वाढल्या. आता जेव्हा येथील बर्फ वितळण्यास सुरुवात झाली आहे, तेव्हा पुन्हा एकदा या हालचाली वाढल्या असून यावेळी मानवी हव्यास यास कारणीभूत ठरताना दिसत आहे.
ज्वालामुखी
हा धोका फक्त आईसलँडपुरता सीमित नसून, जगभरातील 245 ज्वालामुखी सध्या अंशिक स्वरुपात बर्फाच्छादित असून, त्यामध्ये अलास्का, अमेरिकेचा पश्चिम किनारा, दक्षिण अमेरिका, रशियाची कामचटका क्षेत्र आणि अंटार्क्टीकाचाही समावेश आहे. हा बदल, हे संकट एका क्षणात येईल की, काही वर्षांत हे सांगणं कठीण असलं तरीही त्यामुळं होणारा विनाश मात्र प्रचंड आणि भयावह असेल, अशीच चिंता अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
