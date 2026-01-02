English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • बापरे! बर्फाचा अतिप्रचंड थर वितळून हाहाकार माजणार; पृथ्वीच्या उदरात महास्फोटाची हालचाल, सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं धोक्यात...

बापरे! बर्फाचा अतिप्रचंड थर वितळून हाहाकार माजणार; पृथ्वीच्या उदरात महास्फोटाची हालचाल, सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं धोक्यात...

Global Disaster Risk: सततच्या वातावरणबदलांचा परिणाम आता मानवी जीवनावर होताना दिसत असून एका महाभयंकर संकटाच्या दिशेनं संपूर्ण जगाची वाटचाल सुरू असल्याचं आता स्पष्ट होत आहे.   

Sayali Patil | Jan 02, 2026, 01:02 PM IST
twitter
1/8

वस्तूस्थिती

Global Disaster Risk glacier ice volcano eruption bardarbunga

Global Disaster Risk: जागतिक तापमानवाढ, ही समस्या गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं डोकं वर काढताना दिसली. त्यावर विविध संशोधनं आणि निरीक्षणंही झाली. मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक क्षेत्रांवरील अतिक्रममांसह पर्यावरणास घातक जीवनशैली आजमावणाऱ्या हव्यासानंच या पृथ्वीला विनाशाच्या वाटेपर्यंत आणलं ही भीषण वस्तूस्थिती. 

twitter
2/8

आईसलँड

Global Disaster Risk glacier ice volcano eruption bardarbunga

आता त्याचीच आणखी एक धडकी भरवणारी बाजू समोर येत आहे. जगभरात तापमानवाढीची समस्या गंभीर रुप धारण करत असून, आईसलँडपासून ते चिली आणि अंटार्क्टिकापर्यंत जगातील अनेक मोठे ज्वालामुखी पुन्हा सक्रिय होण्याचा धोका वर्तवण्यात येत आहे. जानेवारी महिन्यात आईसलँडमध्ये सलग आलेल्या भूकंपांमुळं या चिंतेत आणखी भर पडली.   

twitter
3/8

संकेत

Global Disaster Risk glacier ice volcano eruption bardarbunga

हे संकेत आहेत की, बारदारबुंगा नावाचा एक मोठा ज्वालामुखी युरोपातील सर्वात मोठ्या वत्नाजोकुल (Vatnajökull ) नावाच्या ग्लेशियरखाली शांत असला तरीही आता मात्र त्याची शांतता भंग होऊन हा ज्वालामुखं सक्रिय होऊ शकतो, ज्यामुळं एका महाभयंकर स्फोटाचाही धोका वर्तवण्यात येत आहे.   

twitter
4/8

बारदारबुंगा

Global Disaster Risk glacier ice volcano eruption bardarbunga

बारदारबुंगाचं प्रचंड विवर साधारण 64.75 चौरस किमीच्या अंतरामध्ये असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बर्फ साचला आगे. मात्र जेव्हा बर्फ आणि लावारस एकत्र येतात तेव्हा होणारा स्फोट हा अतिशय भयंकर असतो.   

twitter
5/8

ज्वालामुखी

Global Disaster Risk glacier ice volcano eruption bardarbunga

2014 मध्ये या ज्वालामुखीमध्ये 200 वर्षातील सर्वात मोठा स्फोट झाला होता. ज्यामध्ये शेकडो फुटांच्या उंचीवर धगधगणारा लावारस पाहताना दिसला होता. त्यामुळं आता मोठ्या प्रमाणात वितळणाऱ्या ग्लेशियरचा या ज्वालामुखीवर होणारा परिणाम कसा असेल यावरच संशोधकांचं लक्ष आहे.   

twitter
6/8

महत्त्वाचं ठिकाण

Global Disaster Risk glacier ice volcano eruption bardarbunga

आईसलँडमध्ये हे संशोधनासाठीचं एक महत्त्वाचं ठिकाण असून, तिथं बर्फ आणि आग एकत्र येतात. जवळपास 15 हजार वर्षांपूर्वी शीतयुग संपल्यानंतर इथं ज्वालामुखीच्या हालचाली 30 ते 50 पटींनी वाढल्या. आता जेव्हा येथील बर्फ वितळण्यास सुरुवात झाली आहे, तेव्हा पुन्हा एकदा या हालचाली वाढल्या असून यावेळी मानवी हव्यास यास कारणीभूत ठरताना दिसत आहे.   

twitter
7/8

ज्वालामुखी

Global Disaster Risk glacier ice volcano eruption bardarbunga

हा धोका फक्त आईसलँडपुरता सीमित नसून, जगभरातील 245 ज्वालामुखी सध्या अंशिक स्वरुपात बर्फाच्छादित असून, त्यामध्ये अलास्का, अमेरिकेचा पश्चिम किनारा, दक्षिण अमेरिका, रशियाची कामचटका क्षेत्र आणि अंटार्क्टीकाचाही समावेश आहे. हा बदल, हे संकट एका क्षणात येईल की, काही वर्षांत हे सांगणं कठीण असलं तरीही त्यामुळं होणारा विनाश मात्र प्रचंड आणि भयावह असेल, अशीच चिंता अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.   

twitter
8/8

ग्लेशियर

Global Disaster Risk glacier ice volcano eruption bardarbunga

लक्षात घ्या, ग्लेशियरचा पृथ्वीच्या पृष्ठावर भार पडतो. जेव्हा बर्फ वितळतो, तेव्हा हा भार कमी होतो. ज्यामुळं पृथ्वीचा पृष्ठभाग उंचावला जातो. ज्यानंतर या पृष्ठाअंतर्गत मॅग्मा वाहतो आणि पुढे तोच स्फोटाचं कारणही ठरतो. संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार सध्या आईसलँडच्या या भूपृष्ठाखाली आधीपेक्षा दुपटीनं मॅग्मा वाहत असल्यानं ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा धोका आणखी बळावत आहे. 

twitter
