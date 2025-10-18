English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
संपूर्ण जगाची चिंता वाढवणारी माहिती; ...तर वर्षातील 57 दिवस असह्य उकाड्याचे; श्वास घेणंही होईल कठीण

Global Warming : बापरे! जगापुढं उभंय इतकं मोठं संकट? पृथ्वी देऊ पाहणाऱ्या इशाऱ्यांकडे अजिबातच दुर्लक्ष नको... 

Sayali Patil | Oct 18, 2025, 09:13 AM IST
विनाशाच्या दिशेनं...

global warming may increase resulting in rise of 57 hot days worldwide

Global Warming : जग  जितक्या झपाट्यानं पुढं जात आहे तितक्याच झपाट्यानं या जगापुढं उभ्या राहणाऱ्या समस्यासुद्धा वाढत आहेत ही बाब नाकारता येत नाही. या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असंच म्हणावं लागेल कारण, विकासाच्या दिशेनं टाकलं जाणारं प्रत्येक पाऊल कळत नकळत या मानवी कृतींनी पृथ्वीला विनाशाच्या दिशेनं ढकलताना दिसत आहे. 

अनपेक्षित उष्णतेच्या लाटा

global warming may increase resulting in rise of 57 hot days worldwide

जागतिक तापमानात सातत्यानं होणारी वाढ, कमकुवत पडत जाणारं ऋतूचक्र आणि अनपेक्षित उष्णतेच्या लाटा या बदलांचं निरीक्षण करत शास्त्रज्ञांनी जागतिक तापमानवाढीचा गंभीर इशारा दिला. 

57 दिवस

global warming may increase resulting in rise of 57 hot days worldwide

पर्यावरण समतोलाच्या उपाययोजना वेळीच केल्या गेल्या नाहीत तर, जागतिक स्तरावर तब्बल 57 दिवस हे असह्य उष्णतेचे असतील आणि भारतात हे प्रमाण असेल 30 उष्ण दिवस.   

तापमानवाढीचा धोका

global warming may increase resulting in rise of 57 hot days worldwide

या शतकाच्या अखेरपर्यंत सर्वच देशांनी निसर्गाच्या दृष्टीनं काही उपाययोजनापर प्रयत्न केले नाहीत तर तापमानवाढीचा धोका प्रचंड वाढेल असं 'वर्ल्ड वेदर अॅट्रिब्युशन'च्या माध्यमातून शास्त्रज्ञांनी सांगितलं.   

जीवाश्म इंधन

global warming may increase resulting in rise of 57 hot days worldwide

यामध्ये जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून तो पूर्णत: कसा थांबवता येईल यासाठीचे प्रयत्न करण्यावर भर देण्याचा सूरही शास्त्रज्ञांनी आळवत 2015 च्या पॅरिस हवामान बदलविषयक कराराचं तंतोतंत पालन करण्याची हीच ती वेळ असल्याचा स्पष्ट इशारा संशोधकांनी देत तर, जगापुढचं संकट काही अंशी टाळता येऊ शकतं अशा शब्दांत सतर्क केलं.   

पॅरिस करारामध्ये नेमकं काय म्हटलेलं?

global warming may increase resulting in rise of 57 hot days worldwide

तापमानवाढीचा धोका पाहता उपाययोजनांच्या माध्यमातून ही तापमानवाढ 1.5 अंशपर्यंत सीमित ठेवण्यासाठी कार्बन उत्सर्जनाचा अहवाल नियमितपणे देण्याचा हा करार होता. 190 हून अधिक राष्ट्रांनी याला मान्यता दिली आणि 4 नोव्हेंबर 2016 ला करार अमलात आला.  

गंभीर परिणाम

global warming may increase resulting in rise of 57 hot days worldwide

तापमानवाढीचा गंभीर परिणाम विकसित राष्ट्रांपेक्षा गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांवर तुलनेनं अधिक जाणवेल, असं शास्त्रज्ञांचं स्पष्ट मत. त्यामुळं वेळीच या देशांनी सदर परिस्थितीकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे. 

सामान्य स्तरावर नागरिकांनी काय करावं?

global warming may increase resulting in rise of 57 hot days worldwide

तेल, गॅस, कोळशाचा वापर टाळून तापमानवाढ रोखणं, इंधनाला पर्याय शोधत त्याचा वापर करणं, इंधनाचा वापर रोखण्यासाठी भक्कम, निष्पक्ष धोरण अमलात आणणं यावाचून जगाला गत्यंतर नाही!!!  

