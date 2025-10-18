संपूर्ण जगाची चिंता वाढवणारी माहिती; ...तर वर्षातील 57 दिवस असह्य उकाड्याचे; श्वास घेणंही होईल कठीण
Global Warming : बापरे! जगापुढं उभंय इतकं मोठं संकट? पृथ्वी देऊ पाहणाऱ्या इशाऱ्यांकडे अजिबातच दुर्लक्ष नको...
Sayali Patil | Oct 18, 2025, 09:13 AM IST
विनाशाच्या दिशेनं...
Global Warming : जग जितक्या झपाट्यानं पुढं जात आहे तितक्याच झपाट्यानं या जगापुढं उभ्या राहणाऱ्या समस्यासुद्धा वाढत आहेत ही बाब नाकारता येत नाही. या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असंच म्हणावं लागेल कारण, विकासाच्या दिशेनं टाकलं जाणारं प्रत्येक पाऊल कळत नकळत या मानवी कृतींनी पृथ्वीला विनाशाच्या दिशेनं ढकलताना दिसत आहे.
अनपेक्षित उष्णतेच्या लाटा
57 दिवस
तापमानवाढीचा धोका
जीवाश्म इंधन
यामध्ये जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून तो पूर्णत: कसा थांबवता येईल यासाठीचे प्रयत्न करण्यावर भर देण्याचा सूरही शास्त्रज्ञांनी आळवत 2015 च्या पॅरिस हवामान बदलविषयक कराराचं तंतोतंत पालन करण्याची हीच ती वेळ असल्याचा स्पष्ट इशारा संशोधकांनी देत तर, जगापुढचं संकट काही अंशी टाळता येऊ शकतं अशा शब्दांत सतर्क केलं.
पॅरिस करारामध्ये नेमकं काय म्हटलेलं?
