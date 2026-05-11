/वर्क फ्रॉम होममध्ये जगात हा देश एक नंबरवर! 5 देशांमध्ये घरून काम करण्यावर अधिक भर, भारत कुठल्या स्थानावर?

Top 5 Countries for Work from Home : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमधील भाषणात भारतीयांना घरून काम करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यानंतर 'वर्क फ्रॉम होम' मॉडेलवरील मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु झाली आहे. तुम्हाला माहितीये का वर्क फ्रॉम होममध्ये जगात कोणता देश सर्वाधिक आघाडीवर आहे.
कोरोना काळात भारतात 'वर्क फ्रॉम होम'(WFH) मोठ्या प्रमाणात झालं होतं. पण कोरोना संकट ओसरल्यानंतर भारतात वर्क फ्रॉम होम कमी झालं. आता पुन्हा एकदा मोदींनी 'वर्क फ्रॉम होम' करण्याचे आवाहन केलं आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, अमेरिका - इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्यासाठी भारतीयांनी घरून काम करावे. दरम्यान अमेरिका - इराण युद्धामुळे अनेक देशांने भारतापूर्वीच वर्क फ्रॉम होम देण्यात आलं.
पण अनेक देशांमध्ये परिस्थितीनुसार कंपन्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम देतात. पण तुम्हाला माहितीये का या जगात कोणता देश वर्क फ्रॉम होम देण्यात आघाडीवर आहे. जगातील पाच देशांबद्दल जाणून घेऊया जिथे 'वर्क-फ्रॉम-होम' मॉडेलचा सर्वाधिक वापर होतो.
जगभरात अनेक देशांमध्ये वर्क फ्रॉम होम या मॉडेलवर अधिक भर दिला जातो. Global WFH Trends च्या आकडेवारीनुसार नेदरलँड्स या देशातील लोक सर्वाधिक घरून काम करतात. त्यांना ऑफिसमध्ये जाऊ काम करण्याची गरज पडत नाही. आकडेवारीनुसार इथे 52 टक्के कर्माचारी हे दररोज घरूनच काम करतात.
त्यानंतर दुसरा नंबर लागतो तो कॅनडा या देशाचा. इथे 43 टक्के लोक घरून काम करतात. लांबचा प्रवास, प्रतिकूल हवामान आणि प्रमुख शहरांपासूनचे अंतर यांमुळे इथे असलेल्या कंपन्यांना रिमोट वर्कचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करतात.
या दोन देशांच्या पाठोपाठ नंबर लागतो तो म्हणजे यूकेचा. इथे जवळपास 38 टक्के कर्मचापी हायब्रीड मॉडेलला प्राधान्य देतात. इथल्या सरकारने आणि कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना लवचित कामावर भर दिला आहे.
यानंतर 25 टक्के लोक जर्मनीमध्ये घरून काम करतात. जर्मनीमध्ये विशेषतः आयटी, तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रांमध्ये वेगाने वर्क फ्रॉम होमला पसंती दिली जातेय. जर्मनीमध्ये, कंपन्या आता कार्यालयाची जागा कमी करत असून डिजिटल कार्यप्रणालींमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यावर भर देत आहेत.
आता भारताबद्दल बोलायचं झालं तर कोरोना काळात सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांनी वर्क फ्रॉम होम केलं होतं. त्यानंतर सध्याच्या स्थिती सांगायचं झालं तर 10 टक्क्यांपेक्षा लोक नियमितपणे घरून काम करतात. आयटी आणि काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपुरते वर्क फ्रॉम होम मर्यादित आहे. उत्पादन क्षेत्र, सरकारी विभाग आणि पारंपरिक कंपन्यांमध्ये कार्यालयीन संस्कृतीवरच जोर दिला जातोय.