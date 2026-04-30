GNWL, RLWL, PQWL की RAC.... कोणतं रेल्वे तिकीट सर्वात आधी कंफर्म होतं? तिकीट काढण्यापूर्वी लक्षात ठेवा
Indian Railway Waiting List Confirmation : सध्या उन्हाळ्यामध्ये अनेकजण बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करतात. भारतात रेल्वेचं जाळं हे मोठं आहे, त्यामुळे जवळपास प्रत्येक मोठं शहर हे रेल्वेने कनेक्टेड आहे. तसेच भारतीय रेल्वेमध्ये मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये मागील काही काळात महत्वाचे बदल करण्यात आले. अशा स्थितीत बरेचजण रेल्वेमधून प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. मात्र अनेकदा बुकिंग करत असताना कन्फर्म सीट मिळत नाही, म्हणून काहीजण वेटिंग तिकीट काढतात. भारतीय रेल्वेमध्ये वेटिंग तिकीटचे सुद्धा अनेक प्रकार आहेत जसे की GNWL, RLWL, PQWL, RAC इत्यादी.