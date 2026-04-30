GNWL, RLWL, PQWL की RAC.... कोणतं रेल्वे तिकीट सर्वात आधी कंफर्म होतं? तिकीट काढण्यापूर्वी लक्षात ठेवा

Indian Railway Waiting List Confirmation : सध्या उन्हाळ्यामध्ये अनेकजण बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करतात. भारतात रेल्वेचं जाळं हे मोठं आहे, त्यामुळे जवळपास प्रत्येक मोठं शहर हे रेल्वेने कनेक्टेड आहे. तसेच भारतीय रेल्वेमध्ये मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये मागील काही काळात महत्वाचे बदल करण्यात आले. अशा स्थितीत बरेचजण रेल्वेमधून प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. मात्र अनेकदा बुकिंग करत असताना कन्फर्म सीट मिळत नाही, म्हणून काहीजण वेटिंग तिकीट काढतात. भारतीय रेल्वेमध्ये वेटिंग तिकीटचे सुद्धा अनेक प्रकार आहेत जसे की GNWL, RLWL, PQWL, RAC इत्यादी.

Pooja Pawar | Apr 30, 2026, 06:32 PM IST
GNWL (जनरल वेटिंग लिस्ट) :

 GNWL म्हणजेच जनरल वेटिंग लिस्टमध्ये असणारी तिकीट कंफर्म होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. ज्या ठिकाणावरून गाडी सुटणार आहे. अशा ठिकाणावरून ही तिकीट काढल्यामुळे हे तिकीट बुकिंग कंफर्म होण्याची शक्यता 80 ते 90 टक्के इतकी असते.   

RLWL (रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट) :

RLWL  म्हणजे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट असून ही तिकीट कंफर्म होण्याची शक्यता 40 ते 60 टक्के इतकी असते. म्हणजेच मधल्या स्टेशनवरून बुकिंग केली जाते तेव्हा अशा तिकिटांची कंफर्म होण्याची शक्यता GNWL पेक्षा कमी असते.   

PQWL (पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट) : PQWL म्हणजे पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट असून ही तिकीट कंफर्म  होण्याची शक्यता ही 20 ते 30 टक्के इतकी असते. लहान अंतराच्या प्रवासासाठी ही वेटिंग लिस्ट असते. ही तिकीट कंफर्म होणं अवघड असतं.   

RSWL (रोड साईड वेटिंग लिस्ट) :

RSWL म्हणजे रोड साईड वेटिंग लिस्ट असून ही तिकीट कंफर्म होण्याची शक्यता 10 ते 20 टक्के असते. ट्रेनच्या सुरुवाती स्टेशनपासून जवळच्या अंतरावरील स्टेशन पर्यंत जाण्यासाठी ही वेटिंग लिस्ट असते.   

TQWL (तत्काल वेटिंग लिस्ट) :

TQWL म्हणजे तत्काल वेटिंग लिस्ट असून ही तिकीट तत्काल कोट्यामध्ये मिळणारी वेटिंग तिकीट असते. ही लिस्ट कंफर्म होणं जवळपास अशक्य असतं. TQWL तिकीट कंफर्म होण्याची शक्यता 0 ते 10 टक्के असते.   

RAC (रिझर्व्हशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन) :

RAC म्हणजे रिझर्व्हशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन असून यात प्रवासाला आर्धी सीट मिळते. नंतर ही सीट कंफर्म होण्याची शक्यता जास्त असते. RAC तिकीट या 60 ते 80 टक्के पूर्ण कंफर्म होतात. 

