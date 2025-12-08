Goa Club Fire: गोल्ड मेडल, डझनभर पुरस्कार, 22 शहरांत संपत्ती अन्...; क्लबचा मालक सौरभ लुथरा आहे तरी कोण?
Goa Night Club Fire Reason: गोव्यात पणजीपासून साधारण 25 किमी दूर असणाऱ्या अर्पोरा गावातील नाईट क्लबमध्ये झालेल्या अग्निकांडात 25 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला.
Sayali Patil | Dec 08, 2025, 11:30 AM IST
वर्षातील अखेरचा महिना
बर्च बाय रोमियो लेन
अनेकांनी प्राण गमावले
जिथं मजामस्ती सुरू होती, तिथं अनेकांनी प्राण गमावले. अतिशय भयावह अशा या दुर्घटनेनंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार हा नाईट क्लब अवैधरित्या सुरू होता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीसुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. ज्यामध्ये प्राथमिक स्वरुपात समोर आलेल्या माहितीनुसार 2013 मध्ये या क्लबसाठी बेकायदेशीररित्या परवाना मिळवण्यात आला होता. ज्यासंदर्भात आता तपास सुरू आहे.
नाईट क्लबच्या मालकाचं नाव...
(Birch by Romeo Lane) या नाईट क्लबच्या मालकाचं नाव सौरभ लुथरा सांगण्यात येत आहे. नाईट क्लबच्याच संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार सौरभ सुवर्णपदक विजेता सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसुद्धा आहे. सौराष्ट्रमधून त्यानं बी-टेकची बदवी मिळवली, ज्यानंतर त्यानं परदेशी ग्राहकांसाठी बिझनेस डेव्हलपमेंट मॅनेजर म्हणून काम पाहिलं. (Goa Night Club Owner Name)
रोमियो लेन
रेस्तराँ चेनचा विस्तार
झपाट्यानं यश संपादन
