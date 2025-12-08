English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Goa Club Fire: गोल्ड मेडल, डझनभर पुरस्कार, 22 शहरांत संपत्ती अन्...; क्लबचा मालक सौरभ लुथरा आहे तरी कोण?

Goa Night Club Fire Reason: गोव्यात पणजीपासून साधारण 25 किमी दूर असणाऱ्या अर्पोरा गावातील नाईट क्लबमध्ये झालेल्या अग्निकांडात 25 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला.     

Sayali Patil | Dec 08, 2025, 11:30 AM IST
वर्षातील अखेरचा महिना

Goa night club Fire owner who is Saurabh Luthra Birch by Romeo Lane nightclub photos

Goa Night Club Fire Reason: वर्षातील अखेरचा महिना म्हणजे गोव्यामध्ये एक वेगळाच उत्साह पाहायला मिळतो. मात्र यंदा या उत्साहाला गालबोट लागलं आहे. कारण ठरतेय ती म्हणजे अर्पोरा येथील नाईट क्लबमध्ये झालेली आगीची दुर्घटना. 

बर्च बाय रोमियो लेन

Goa night club Fire owner who is Saurabh Luthra Birch by Romeo Lane nightclub photos

गोव्यातील 'बर्च बाय रोमियो लेन' (Birch by Romeo Lane) या नाईट क्लबमध्ये नेहमीचा उत्साह होता, नाच-गाणं सुरू होतं, डिजेही सुरू होता. प्रत्येकजण आपल्याच दुनियेत धुंद होता. मात्र पाहता पाहता हा नाईटक्लब धगधगच्या आगींच्या ज्वाळांमध्ये भस्मसात झाला. 

अनेकांनी प्राण गमावले

Goa night club Fire owner who is Saurabh Luthra Birch by Romeo Lane nightclub photos

जिथं मजामस्ती सुरू होती, तिथं अनेकांनी प्राण गमावले. अतिशय भयावह अशा या दुर्घटनेनंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार हा नाईट क्लब अवैधरित्या सुरू होता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीसुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. ज्यामध्ये प्राथमिक स्वरुपात समोर आलेल्या माहितीनुसार 2013 मध्ये या क्लबसाठी बेकायदेशीररित्या परवाना मिळवण्यात आला होता. ज्यासंदर्भात आता तपास सुरू आहे. 

नाईट क्लबच्या मालकाचं नाव...

Goa night club Fire owner who is Saurabh Luthra Birch by Romeo Lane nightclub photos

 (Birch by Romeo Lane) या नाईट क्लबच्या मालकाचं नाव सौरभ लुथरा सांगण्यात येत आहे. नाईट क्लबच्याच संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार सौरभ सुवर्णपदक विजेता सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसुद्धा आहे. सौराष्ट्रमधून त्यानं बी-टेकची बदवी मिळवली, ज्यानंतर त्यानं परदेशी ग्राहकांसाठी बिझनेस डेव्हलपमेंट मॅनेजर म्हणून काम पाहिलं. (Goa Night Club Owner Name)

रोमियो लेन

Goa night club Fire owner who is Saurabh Luthra Birch by Romeo Lane nightclub photos

2016 मध्ये त्यानं दिल्लीमध्ये रोमियो लेनची सुरुवात केली. हळुहळू त्यानं हॉटेल क्षेत्रामध्ये पदार्पण करत जम बसवला आणि या व्यवसाय क्षेत्रात आपल्या कक्षा रुंदावल्या. रोमियो लेन नावानं त्यानं पुढे रेस्तराँ चेन सुरू केली.   

रेस्तराँ चेनचा विस्तार

Goa night club Fire owner who is Saurabh Luthra Birch by Romeo Lane nightclub photos

सौरभच्या या रेस्तराँ चेनचा विस्तार 22 शहरं आणि 4 देशांमध्ये झाला असून, सौरभला या क्षेत्रात अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत. इतकंच नव्हे, तर फोर्ब्सच्या यादीतसुद्धा त्याच्या नावाचा समावेश आहे.   

झपाट्यानं यश संपादन

Goa night club Fire owner who is Saurabh Luthra Birch by Romeo Lane nightclub photos

2016 मध्ये त्याला बरेच पुरस्कार मिळाले, ज्यामुळं अतिशय झपाट्यानं यश संपादन करणाऱ्या रेस्तराँ मालकांच्या श्रेणीत सौरभचंही नाव घेतलं जाऊ लागलं. त्याच्या या रोमियो लेनच्या चेनमधील एक रेस्तराँ दिल्ली एनसीआरमध्येही आहे.   

पर्यटकांचा राबता

Goa night club Fire owner who is Saurabh Luthra Birch by Romeo Lane nightclub photos

गोव्यातील हे बर्च बाय रोमियो लेन म्हणजे भारतातील पहिला आयलंड बार असल्याचं सांगण्यात येत होतं. नदीकाठचं दृश्य, डेक, कारंजे, अतिशय अनोखी थीम आणि सजावट यामुळं हा नाईट क्लब अनेकांचं लक्ष वेधत असेल. पूर्ण वर्षभर इथं पर्यटकांचा राबता असून सरासरी इथं माणसी 3600 रुपये इतरा खर्च येतो असं सांगितलं जातं. नाईट पार्टीसाठी हा क्लब गोव्यातील नामांकित क्लबच्या यादीत येत असे. 

