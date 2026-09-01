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सणासुदीच्या काळात चांदीची भावात मोठी घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे सोनं चांदीचे भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 01, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:49 AM IST

 Gold And Silver Price Today 1 September 2026 : सध्या सणासुदीच्या दिवसांना सुरुवात झाली असून लागोपाठ गोकुळाष्टमी, गणपती, नवरात्र असे सण येत आहेत. तेव्हा मंगळवार १ सप्टेंबर रोजी सणासुदीच्या काळात चांदीची भावात मोठी घसरण झाली आहे. तर सोन्याच्या भावात किंचित वाढ झालीये. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव जाणून घ्या. 

चांदीच्या भावात घसरण : 1/7

चांदीच्या भावात घसरण :

सोमवारी चांदीचा भाव हा 2,60,000 रुपये प्रति किलो इतका होता. मात्र मंगळवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच चांदीच्या भावात 50 हजार रुपयांची मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगरात चांदीचा भाव हा प्रतिकिलो 2,55,000 रुपये इतका आहे. तर प्रतिग्रॅम चांदी ही 255 रुपयांना आहे. (Photo Credit - Social Media)

सोन्याचा भाव :2/7

सोन्याचा भाव :

सोमवारी सोन्याची किंमत ही प्रतिग्रॅम 15,677 रुपये होती. तर 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,56,770 रुपये होती. मात्र मंगळवार 1 सप्टेंबर रोजी सोन्याची किंमत किंचित वाढ झाली असून आता 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,56,930 रुपये आहे. (Photo Credit - Social Media)

दिल्लीत सोन्याचा भाव :3/7

दिल्लीत सोन्याचा भाव :

राजधानी दिल्लीत मंगळवारी 1 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,57,080 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,880 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

मुंबईतील सोन्याचा भाव :4/7

मुंबईतील सोन्याचा भाव :

आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मंगळवारी 1 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,930 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,700 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

पुण्यातील सोन्याचा भाव :5/7

पुण्यातील सोन्याचा भाव :

 पुणे शहरात मंगळवारी 1 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर :  24 कॅरेट सोने: ₹1,56,930 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,700 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

कोलकातामधील सोन्याचा भाव :6/7

कोलकातामधील सोन्याचा भाव :

कोलकातामध्ये मंगळवारी 1 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर :  24 कॅरेट सोने: ₹1,56,930 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,700 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

चेन्नईमधील सोन्याचा भाव :7/7

चेन्नईमधील सोन्याचा भाव :

चेन्नईमध्ये मंगळवारी 1 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,930 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,21,550 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
Gold and Silver Price Today
marathi news
gold rate
silver rate

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