/13 ऑक्टोबर रोजी सोन्या चांदीच्या दरात घसरण, काय आहेत तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचे भाव? जाणून घ्या

Gold And Silver Price Today 13 October 2026 : यंदा आठवड्याच्या सलग दुसऱ्या दिवशी 13 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. तर चांदीच्या दरात सुद्धा मंगळवारी मोठी घसरण झाली. तेव्हा 13 ऑक्टोबर रोजी मंगळवारी तुमच्या शहरातील सराफा बाजारात सोनं आणि चांदीच्या किंमती किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
13 ऑक्टोबर रोजी सोन्या दरात घसरण झालेली आहे. सोमवारच्या तुलनेत 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या सोन्याच्या प्रति ग्रॅम किंमतीत 39 रुपयांची घसरण झाली असून १० ग्रॅम सोन्याची किंमती आता 1,49,290 रुपये आहे. मुंबईत मंगळवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या सोन्याची प्रति ग्रॅम किंमत ही 14,929 रुपये आहे.
13 ऑक्टोबर रोजी चांदीच्या दरात घसरण झालेली आहे. सोमवारी 12 ऑक्टोबरपर्यंत चांदीचे दर हे 2,40,000 रुपये प्रति किलो एवढे होते पण मंगळवारी त्यात 5 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. 13 ऑक्टोबर रोजी सराफ बाजारात प्रतिकिलो चांदी ही 2,35,000 रुपयांना मिळते.
दिल्लीत सोमवार 13 ऑक्टोबर 2026 सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,440 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,37,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,120 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत सोमवार 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,290 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,970 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुण्यात सोमवार 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,290 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,970 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये सोमवार 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,290 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,970 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये सोमवार 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,290 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,400 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)