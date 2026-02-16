Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!
Pravin Dabholkar | Feb 16, 2026, 10:46 AM IST
Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!
Gold and silver prices: आजपासून सोने आणि चांदीच्या बाजारात मोठी अस्थिरता येऊ शकते. अमेरिकेतील महागाईचे आकडे, सकल देशांतर्गत उत्पादनाची माहिती आणि फेडरल रिझर्वच्या धोरणांवर निवेशकांचे लक्ष आहे. यामुळे बाजारात अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. बाजारात काय घडतंय नेमकं? सोने-चांदीच्या दरावर कसा होईल परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
सोने-चांदीच्या किंमतींवर दबाव
सध्याच्या किमती
एकत्रीकरण सुरू
किंमत बदलण्याची प्रमुख कारणे
मजबूत आर्थिक आकडेवारीमुळे वाढ मर्यादित
किंमतीत चढ-उतार
बाजारात सतत एकत्रीकरण आणि अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे. मुख्य प्रभावी घटकांमध्ये अमेरिकेतील पीसीई महागाई आकडे, सकल उत्पादन माहिती, फेड धोरण सिग्नल, रोजगार आकडे, एफओएमसी मिनिट्स आणि फेड अधिकाऱ्यांची विधाने यांचा समावेश आहे. स्पष्ट दिशा नसल्यामुळे नफावसुली आणि तांत्रिक स्तर तोडण्यात अपयश यामुळे चांदीच्या किंमतीत चढ-उतार सुरू आहेत.
