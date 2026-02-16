English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!

Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!

Gold and silver prices: बाजारात अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बाजारात काय घडतंय नेमकं? सोने-चांदीच्या दरावर कसा होईल परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Feb 16, 2026, 10:46 AM IST
Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!

Gold and silver prices may rise from today, major market fluctuations possible

Gold and silver prices: आजपासून सोने आणि चांदीच्या बाजारात मोठी अस्थिरता येऊ शकते. अमेरिकेतील महागाईचे आकडे, सकल देशांतर्गत उत्पादनाची माहिती आणि फेडरल रिझर्वच्या धोरणांवर निवेशकांचे लक्ष आहे. यामुळे बाजारात अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. बाजारात काय घडतंय नेमकं? सोने-चांदीच्या दरावर कसा होईल परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.

सोने-चांदीच्या किंमतींवर दबाव

Gold and silver prices may rise market fluctuations possible

व्यापारी अमेरिकेतील रोजगार आकडे, फेडरल ओपन मार्केट कमिटीच्या बैठकीचे मिनिट्स आणि फेड अधिकाऱ्यांच्या विधानांकडे लक्ष ठेवत आहेत. हे घटक व्याजदर कपातीच्या वेळ आणि वेगावर परिणाम करू शकतात, ज्यामुळे सोने-चांदीच्या किंमतींवर दबाव येऊ शकतो.

सध्याच्या किमती

Gold and silver prices may rise market fluctuations possible

मागील आठवड्यात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर चांदीच्या फ्यूचर्समध्ये 2.2% किंवा 5332 रुपयांची घसरण झाली, तर सोन्यात 0.3% किंवा 444 रुपयांची वाढ झाली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सोन्याची किंमत 180000 रुपयांवरून 153800 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आली. 

एकत्रीकरण सुरू

Gold and silver prices may rise market fluctuations possible

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कॉमेक्स सोन्याच्या फ्यूचर्समध्ये 84 डॉलर किंवा 1.7% वाढ झाली, तर चांदी 77.27  डॉलर प्रति औंसवर बंद झाली. बाजारात स्पष्ट दिशा नसल्यामुळे एकत्रीकरण सुरू आहे.

किंमत बदलण्याची प्रमुख कारणे

Gold and silver prices may rise market fluctuations possible

अमेरिकेतील मजबूत रोजगार आकडेवारीमुळे व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा कमी झाल्या, ज्यामुळे सोन्यावर दबाव आला. तरीही, भू-राजकीय तणाव आणि चंद्र नववर्षापूर्वीची मजबूत खरेदी यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी कायम आहे. 

मजबूत आर्थिक आकडेवारीमुळे वाढ मर्यादित

Gold and silver prices may rise market fluctuations possible

मध्यवर्ती बँकांच्या खरेदी, कमकुवत अमेरिकी डॉलर निर्देशांक आणि जागतिक तंत्रज्ञान व एआय शेअर्समधील घसरण यांनी बाजाराला आधार दिला. भारत आणि चीनमधील मिश्र मागणी, ईटीएफ गुंतवणूकदारांच्या नफावसुली आणि अमेरिकेतील मजबूत आर्थिक आकडेवारीमुळे वाढ मर्यादित राहिली. चांदीवर औद्योगिक धातूंच्या घसरणीचा दबाव आहे.

किंमतीत चढ-उतार

Gold and silver prices may rise market fluctuations possible

बाजारात सतत एकत्रीकरण आणि अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे. मुख्य प्रभावी घटकांमध्ये अमेरिकेतील पीसीई महागाई आकडे, सकल उत्पादन माहिती, फेड धोरण सिग्नल, रोजगार आकडे, एफओएमसी मिनिट्स आणि फेड अधिकाऱ्यांची विधाने यांचा समावेश आहे. स्पष्ट दिशा नसल्यामुळे नफावसुली आणि तांत्रिक स्तर तोडण्यात अपयश यामुळे चांदीच्या किंमतीत चढ-उतार सुरू आहेत.

भविष्यातील अंदाज

Gold and silver prices may rise market fluctuations possible

जेएम फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे प्रणव मेर म्हणतात की, सकल उत्पादन आणि पीसीई महागाई आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित असल्याने सोने-चांदीच्या किंमतीत एकत्रीकरण आणि अस्थिरता कायम राहील. एंजेल वनचे प्रथमेश माल्या यांनी फेब्रुवारीतील घसरणीचे कारण अमेरिकेतील रोजगार आकडेवारी सांगितले. तज्ज्ञांकडून स्पष्ट अंदाज नसले तरी, सध्याच्या परिस्थितीत बाजारात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला आहे. 

