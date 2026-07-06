/चांदी 5 हजारांनी स्वस्त तर सोन्याच्या किंमतीही घसरल्या, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या चांदीच्या किंमती

Gold And Silver Price Today : सोनं आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये मागील काही दिवसांपासून चढ उतार पाहायला मिळतोय. सोमवारी 6 जुलै 2026 रोजी सराफा बाजार खुलं झाल्यावर सोन्याच्या भावात किंचित घसरण नोंदवण्यात आलेली आहे. तर चांदीच्या भावात ५ हजारांची घसरण झालेली आहे. तेव्हा देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोनं चांदीचे भाव जाणून घेऊयात.
24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याच्या दरात सोमवारी 11 रुपयांची किंचित घसरण पाहायला मिळाली. 24 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव प्रति तोळा 1,46,320 इतका आहे. रविवारी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,46,730 रुपये एवढा होता.
मुंबईच्या सराफा बाजारातील चांदीच्या भावात रविवारच्या तुलनेत 5 हजारांनी घसरण झाली असून सोमवारी चांदीचा भाव हा हा प्रति किलो 2,45,000 इतका असून प्रति ग्रॅम चांदीचा भाव हा 245 इतका आहे.
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवारी 6 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,770 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,550 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,120 प्रति 10 ग्रॅम.
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सोमवारी 6 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,620 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,400 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,970 प्रति 10 ग्रॅम.
महाराष्ट्रातील पुणे शहरात सोमवारी 6 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,620 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,400 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,970 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये सोमवारी 6 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,620 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,400 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,970 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये सोमवारी 6 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,47,930 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,35,600 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,000 प्रति 10 ग्रॅम.