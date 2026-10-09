/Gold And Silver Rates : सोन्याच्या किंमतीत पुन्हा वाढ, तर चांदीचे भाव स्थिर; जाणून घ्या आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rates Today : बुधवार आणि गुरुवारी सोन्याचे भाव हे स्थिर होते. मात्र 9 ऑक्टोबर रोजी शुक्रवारी सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. तर चांदीचे भाव मात्र महिन्याच्या 1 तारखेपासून स्थिर आहेत. तेव्हा देशातील महत्वाच्या शहरांमध्ये सोनं आणि चांदीचे भाव काय आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
9 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या किंमतीत वाढ झालेली आहे. बुधवार आणि गुरुवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याच्या किंमती या 1,49,570 रुपयांवर होत्या. तर शुक्रवारी यात वाढ झाली असून 9 ऑक्टोबर रोजी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम शुद्धतेचे सोन्याचे दर हे 1,50,710 रुपये आहेत.
1 ऑक्टोबर रोजी चांदीच्या भावात घसरण झालेली होती. त्यापासून 9 ऑक्टोबरपर्यंत चांदीचे भाव हे स्थिरच आहेत. शुक्रवारी ९ ऑक्टोबर रोजी प्रति किलो चांदीच्या किंमती या 2,35,000 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम चांदीची ही 235 रुपयांना आहे.
दिल्लीत शुक्रवार 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,860 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,180 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
राजधानी असलेल्या मुंबईत शुक्रवार 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,710 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
सांस्कृतिक पुणे शहरात शुक्रवार 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,710 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
शुक्रवार 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोलकातामध्ये सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,710 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
शुक्रवार 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,50,710 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,150 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,500 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)