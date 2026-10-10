/सोनं चांदीच्या दरात मोठी वाढ! जाणून घ्या 10 ऑक्टोबर रोजी तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचे दर

Gold And Silver Rate Today 10 October 2026 : भारतीयांना सोनं आणि चांदी सारख्या महागड्या आणि मौल्यवान धातूंच्या वस्तू, दागिने वापरायला आवडतात. मात्र मागील काही काळात सोनं चांदीच्या दरात सतत चढ उतार पाहायला मिळत आहे. तेव्हा तुमच्या शहरात 10 ऑक्टोबर रोजी सोनं चांदीच्या किंमती किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
सोन्याच्या किंमतीत शनिवार 10 ऑक्टोबर रोजी वाढ झालेली आहे. शुक्रवारी 9 ऑक्टोबर रोजी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याचे दर हे 1,50,710 रुपये होती. मात्र आता शनिवारी यात 710 रुपयांनी वाढ झाली आहे. शनिवारी 10 ऑक्टोबर रोजी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याचे दर 1,51,420 रुपये इतके आहेत.
1 ऑक्टोबर पासून 2,35,000 रुपयांवर चांदीचे भाव स्थिर होते. मात्र 10 ऑक्टोबर रोजी यात 5 हजार रुपयांनी वाढ झाली असून शनिवारी प्रतिकिलो चांदीची किंमत ही 2,40,000 रुपये इतकी आहे. तसेच प्रति ग्रॅम चांदीची किंमत ही 240 रुपये आहे.
दिल्लीत शनिवार 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,950 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,720 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
राजधानी असलेल्या मुंबईत शनिवार 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात शनिवार 10 ऑक्टोबर2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
शनिवार 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोलकातामध्ये सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
शनिवार 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,14,000 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)