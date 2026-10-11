/11 ऑक्टोबर रोजी किती आहेत तुमच्या शहरातील सोनं चांदीच्या किंमती? जाणून घ्या आजचे सोनं चांदीचे भाव

Gold And Silver Rate Today 11 October 2026 : भारत ही सोनं चांदीची एक मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसात असो अथवा सामान्य दिवसांमध्ये ग्राहक सोनं चांदीच्या वस्तूंची खरेदी करतात. तेव्हा 11 ऑक्टोबर रोजी नवरात्री उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी सोनं चांदीच्या किंमती किती आहेत याविषयी जाणून घ्या.
11 ऑक्टोबर रोजी रविवारी नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी अनेकजण सोनं चांदीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी उत्सुक असतील. रविवारी सोन्याच्या दरात कोणतीही वाढ किंवा घसरण झालेली नाही शनिवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याच्या भावात 710 रुपयांनी वाढ झालेली होती. 10 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या किंमतीत बदल न झाल्याने सोन्याच्या किंमती स्थिर आहेत. 11 ऑक्टोबर रोजी रविवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव हा 1,51,420 रुपये आहे.
11 ऑक्टोबर रोजी चांदीचे भाव हे प्रति किलो 2,40,000 रुपयांवर स्थिर आहेत. शनिवारी 10 ऑक्टोबर रोजी चांदीच्या भावात बदल झाला होता. 1 ऑक्टोबर पासून 2,35,000 रुपयांवर असलेले चांदीचे भाव हे 5 हजार रुपयांनी वाढले आहेत. 11 ऑक्टोबर रोजी चांदीचे भाव प्रति ग्रॅम 240 रुपये आहे.
रविवार 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिल्लीत सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,570 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,950 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,720 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत रविवार 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुण्यात रविवार 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये रविवार 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये रविवार 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,51,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,38,800 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,14,000 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)