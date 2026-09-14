/गणेशचतुर्थीच्या दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rate Today : गणेशचतुर्थीच्या मंगलप्रसंगी सोनं खरेदी करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या ग्राहकांकरता एक आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. 14 सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून चांदीचे भाव सुद्धा स्थिर आहेत. तेव्हा तुमच्या शहरात आज सोनं चांदीचा भाव किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
14 सप्टेंबर गणेशचतुर्थीच्या दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. रविवार 13 सप्टेंबर रोजी प्रति ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 15,458 रुपये इतका होता, मात्र आता 14 सप्टेंबर रोजी हा भाव 15,409 रुपये एवढा झाला आहे. यात प्रति ग्रॅम जवळपास 49 रुपयांची घसरण झाली आहे.
गणेशचतुर्थीच्या दिवशी चांदीचा भाव हा स्थिर आहे. 14 सप्टेंबर रोजी प्रति किलो चांदी ही 2,45,000 रुपयांना मिळत असून प्रति ग्रॅम चांदीची किंमत ही 245 रुपये एवढी आहे.
दिल्लीत सोमवार 14 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,240 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,400 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,720 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत सोमवार 14 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,090 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,570 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात सोमवार 14 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,090 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,570 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये सोमवार 14 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,090 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,570 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये सोमवार 14 सप्टेंबर रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,090 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,18,950 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)