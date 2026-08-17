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Gold And Silver Rates Today :सोन्याचा भाव वाढला तर चांदीही मागे नाही, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 17, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:04 AM IST

Gold And Silver Rates Today 17 August 2026 : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत होणाऱ्या घडामोडींचा परिणाम हा सोन चांदीच्या भावांवर सुद्धा होत असतो. मागच्या काही महिन्यात सोनं आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये सतत चढ उतार पाहायला मिळतोय. भारतीय सण समारंभाला सोन्या चांदीच्या वस्तू खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात. तेव्हा आज 17 ऑगस्ट 2026 रोजी सोनं आणि चांदीचा भाव किती आहे याविषयी जाणून घ्या. 

 

Gold And Silver Rate Today 17 August 20261/7

रविवार 16 ऑगस्ट च्या तुलनेत सोमवार 17  ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या भावात किंचित वाढ झाली आहे. सोमवारी 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,55,660 रुपये आहे. तर रविवारी सोन्याचा भाव हा 1,55,130 रुपये होता. सोन्याच्या किंमतीत 530 रुपयांनी वाढ झालेली आहे. (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 17 August 20262/7

सोमवारी 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या भावात काहीशी वाढ झाली असली तरी चांदीचे भाव मात्र स्थिर आहेत. मागच्या चार दिवसांपासून प्रति ग्रॅम चांदी ही 250 रुपयांना मिळते. तर एक किलो चांदीची किंमत ही 2,50,000 रुपये एवढी आहे.  (Photo Credit - Social Media)

 

Gold And Silver Rate Today 17 August 20263/7

दिल्लीत सोमवार 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,810 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,910 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

 

Gold And Silver Rate Today 17 August 20264/7

मुंबईत सोमवार 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,660 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,760 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 17 August 20265/7

पुणे शहरात सोमवार 17ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,660 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,760 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 17 August 20266/7

कोलकातामध्ये सोमवार 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,660 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,760 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 17 August 20267/7

चेन्नईमध्ये सोमवार 17 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,660 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,20,500 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

 

TAGS:
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gold and silver rate today
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