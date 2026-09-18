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सोन चांदीच्या किंमतीत मोठी वाढ! सणासुदीच्या काळात खिशाला झळ, पाहा आजचा सोनं चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 18, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:30 AM IST

Gold And Silver Rate Today 18 September 2026 : गणेशोत्सव सुरु असून आज घरोघरी गौरीचं पूजन करण्यात येणार आहे. मात्र अशातच सराफा बाजारात सोन चांदीच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सणांच्या निमित्ताने सोनं खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव जाणून घेऊयात. 

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शुक्रवार 18 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. गुरुवारी 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही प्रति ग्रॅम 15,284 रुपये एवढी होती, तर शुक्रवारी यात जवळपास 158 रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शुक्रवार 18 सप्टेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही प्रति ग्रॅम 15,442 रुपये आहे. शुक्रवारी 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,54,420 रुपये आहे. (Photo Credit - Social Media)

 

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शुक्रवारी चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. गुरुवारच्या तुलनेत जवळपास 5 हजार रुपयांची वाढ झाली असून 18 सप्टेंबर 2026 रोजी सराफा बाजारात चांदीची किंमत ही 2,50,000 रुपये एवढी आहे. तर प्रतिग्रॅम चांदीची किंमत ही 250 रुपये आहे.

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दिल्लीत शुक्रवार 18 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,570  प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,970 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

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मुंबईत शुक्रवार 18 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,550 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,820 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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पुणे शहरात शुक्रवार 18 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,550 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,820 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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कोलकातामध्ये शुक्रवार 18 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,54,420 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,41,550 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,15,820 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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चेन्नईमध्ये शुक्रवार 18 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,830 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,40,090 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,790 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
gold rate
silver rate
marathi news
gold and silver rate

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