/Gold And Silver Rate : सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं चांदीच्या दरात मोठी वाढ, तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव जाणून घ्या

Gold And Silver Rates Today 19 September 2026 : गणेशोत्सव सुरु असताना काल शुक्रवारनंतर आज शनिवार 19 सप्टेंबर रोजी सुद्धा सोनं आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सणांच्या दरम्यान सोनं चांदीच्या वस्तू खरेदी करणाऱ्यांच्या खिशाला फटका बसला आहे. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचे सोनं चांदीचे दर काय आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
19 सप्टेंबर रोजी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 1 ग्रॅम वजनी सोन्याचा दर हा जवळपास 142 रुपयांनी वाढला आहे. मुंबईत आज 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्रॅम सोन्याचा दर हा 1,55,840 रुपये आहे. 18 सप्टेंबर रोजी 10 ग्रॅम सोन्याचा दर सोन्याचा दर 1,54,420 रुपये होता.
शुक्रवारी चांदीच्या भावात 5 हजार रुपयांची वाढ झालेली होती आणि त्यामुळे प्रति किलो चांदीचा भाव हा 18 सप्टेंबर 2026 रोजी 2,50,000 रुपये एवढा होता. तर शनिवार 19 सप्टेंबर रोजी प्रति किलो चांदीच्या किंमतींमध्ये पुन्हा 5 हजार रुपयांची वाढ झाली असून आजचा चांदीचा दर हा प्रति किलो 2,55,000 रुपये एवढा आहे. तर प्रतिग्रॅम चांदीची किंमत ही 255 रुपये आहे.
दिल्लीत शनिवार 19 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,990 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,030 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत शनिवार 19 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,820 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,880 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात शनिवार 19 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,820 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,880 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये शनिवार 19 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,820 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,880 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये शनिवार 19 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,840 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,20,550 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)