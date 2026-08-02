/एका आठवड्यात इतक्या रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं, मुंबई पासून दिल्लीपर्यंत किती आहे सोनं चांदीचा आजचा भाव?

Gold And Silver Rate 2 August 2026 : देशातील सोन्याच्या भावात मागील एका आठवड्यात जवळपास 710 रुपयांची घट झाली आहे. एका आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही जवळपास 710 रुपयांनी कमी झाली असून 22 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत 750 रुपयांपर्यंत घट झाली आहे. तेव्हा देशातील विविध शहरात आज 2 ऑगस्ट रोजी सोन्याचा भाव किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
शनिवारी 1 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या किंमतीमध्ये किंचित घट झालेली होती. मात्र रविवार 2 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या किंमती स्थिर असून त्यात बदल झालेला नाहीये. 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत रविवार 2 ऑगस्ट रोजी 1,44,220 रुपयांपर्यंत पर्यंत पोहोचला आहे. (Photo Credit - Social Media)
27 जुलै रोजी चांदीच्या भावात 5 हजारांनी घट झाली होती. मागील जवळपास 6 दिवसांपासून चांदीचे भाव स्थिर आहेत. 2 ऑगस्ट रोजी चांदीच्या भावात कोणतेही बदल झाले नसून चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,35,000 रुपये इतका आहे. तर प्रति ग्रॅम चांदी ही 235 रुपयांना मिळते. (Photo Credit - Social Media)
भारताची राजधानी दिल्लीत रविवार 2 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,370 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,310 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
देशाची आर्थिक राजधानीचं शहर असलेल्या मुंबईत रविवार 2 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक राजधानी पुणे शहरात रविवार 2 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये रविवार 2 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये रविवार 2 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,610 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,560 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,350 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)