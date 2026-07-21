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सोन्याच्या भावात वाढ तर चांदीचे भाव स्थिर, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 21, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:26 PM IST

Gold And Silver Rate Today 21 July 2026 : मंगळवार 21 जुलै 2026 रोजी सोन्याच्या बाजारात काहीशी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. तर चांदीचे भाव हे मागील दोन दिवसांपासून स्थिर दिसतायत. तेव्हा आजच्या दिवशी तुमच्या शहरातील सोन्या चांदीचे भाव जाणून घेऊयात. 

Gold And Silver Rate Today 21 July 20261/7

20 जुलै सोमवारी 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ही 14,346 रुपये एवढी होती तर 21 जुलै 2026 रोजी यात ७६ रुपयांची किंचित वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे मंगळवारी 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 14,422 रुपये आहे, 24 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव प्रति तोळा 1,44,220 इतका आहे. (Photo Credit - Social Media)

 

Gold And Silver Rate Today 21 July 20262/7

मुंबईतील सराफा बाजारात सोमवारी चांदीच्या भावात 5 हजार रुपयांची वाढ झाली होती. सोमवारी भाव हे प्रतिकिलो 2,35,000 रुपये इतके होते. त्यानंतर मंगळवारी मात्र चांदीचे भाव स्थिर असून प्रतिग्रॅम चांदी 235 रुपयांना मिळत आहे. (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 21 July 20263/7

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,370 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,350 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,310 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 21 July 20264/7

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 21 July 20265/7

महाराष्ट्रातील पुणे शहरात मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 21 July 20266/7

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,160 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 21 July 20267/7

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये मंगळवार 7 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,220 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,200 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,350 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
Gold and silver price
marathi news
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