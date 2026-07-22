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सोनं चांदीच्या दरात मोठी वाढ! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 22, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:39 AM IST

Gold And Silver Rate Today 22 july 2026 : सोनं आणि चांदी हे अनेकांच्या जवळचा विषय. या मौल्यवान धांतूंपासून तयार केलेले दागिने आणि विविध वस्तू वापरणं अनेकांना आवडतं. मात्र मागील काही काळात सोनं चांदीच्या किंमतींमध्ये चढ उतार पाहायला मिळतोय. बुधवार 22 जुलै रोजी सोनं चांदीच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली आहे. तेव्हा आजचा तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचा भाव जाणून घ्या. 

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21 जुलै 2026 रोजी 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ही 14,422 रुपये एवढी होती. तर बुधवारी या सोन्याच्या किंमतींमध्ये प्रतितोळा 229 रुपयांची वाढ झाली आहे. 24 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव प्रति तोळा 1,46,510 इतका आहे.  (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 22 july 2026 2/7

मुंबईतील सराफा बाजारात सोमवारी आणि मंगळवार हे दोन दिवस चांदीच्या किंमती या प्रतिकिलो 2,35,000 रुपयांवर स्थिर होत्या. मात्र बुधवारी या चांदीच्या भावात 5 हजारांनी वाढ झाली असून 22 जुलै रोजी चांदीचे भाव प्रतिकिलो 2,40,000 रुपये आहेत. (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 22 july 2026 3/7

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत बुधवारी 22 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,560 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,450 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,030 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 22 july 2026 4/7

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत बुधवारी 22 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,510 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,880 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 22 july 2026 5/7

महाराष्ट्रातील पुणे शहरात बुधवारी 22 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,510 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,880 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

 

gold and silver rate today 22 july 2026 6/7

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये बुधवारी 22 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 224 कॅरेट सोने: ₹1,46,510 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,880 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 22 july 2026 7/7

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये बुधवारी 22 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,510 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,34,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,450 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
gold and silver rate
marathi news
gold rate
silver rate

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