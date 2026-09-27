/27 सप्टेंबर रोजी सोनं वाढलं की कमी झालं? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव

Gold And Silver Price Today 27 September 2026 : सोनं आणि चांदीचे दागिने आणि वस्तूंबाबत भारतीय लोकांमध्ये एक वेगळंच आकर्षण आहे. त्यामुळे सोन्या चांदीच्या वस्तूंची मागणी ही नेहमीच असते. मात्र या धातूंच्या किंमतींमध्ये झालेल्या चढ उतारामुळे सर्वसामान्यांचं या मौल्यवान वस्तू खरेदी करण्याचं बजेट बिघडू शकतं. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव जाणून घ्या.
सोन्याच्या किंमतीत शनिवारच्या तुलनेत रविवारी कोणतेही बदल झालेले नाहीत. रविवार 27 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबईत प्रति तोळा 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ही 1,52,680 रुपये आहे. शुक्रवारच्या तुलनेत शनिवारी सोन्याच्या किंमतीत 110 रुपयांची घसरण झालेली होती.
चांदीचे भाव मागील काही दिवसांपासून स्थिर आहेत. रविवार 27 सप्टेंबर 2026 रोजी चांदीचा भाव हा प्रतिकिलो 2,50,000 रुपये आहे. तर प्रतिग्रॅम चांदी ही 250 रुपयांना आहे.
दिल्लीत रविवार 27 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,830 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,40,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,14,660 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत रविवार 27 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,680 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,950 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,14,510 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात रविवार 27 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,680 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,950 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,14,510 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये रविवार 27 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,680 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,39,950 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,14,510 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये रविवार 27 सप्टेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,52,730 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,40,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,700 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)