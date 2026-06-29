/Gold Silver Rate Today : सोन्याच्या भावात घसरण तर चांदीचे किंमती स्थिर, जाणून घ्या आजचे सोन्या चांदीचे भाव

Gold And Silver Price Today : सोनं आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये मागील काही दिवसांपासून चढ उतार पाहायला मिळतोय. सोमवारी 29 जून 2026 रोजी सराफा बाजार खुलं झाल्यावर सोन्याच्या भावात किंचित घसरण नोंदवण्यात आलेली आहे. तर चांदीचे भाव मात्र स्थिर आहेत. तेव्हा देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोनं चांदीचे भाव जाणून घेऊयात.
24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याच्या दरात सोमवारी 93 रुपयांची किंचित घसरण पाहायला मिळाली. 24 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव प्रति तोळा 1,43,020 इतका आहे. रविवारी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,43,950 रुपये एवढा होता.
मुंबईच्या सराफा बाजारातील चांदीचा भाव हा सोमवारी सुद्धा स्थिर आहे. मागील 4 दिवसांपासून चांदी प्रतिकिलो 2,40,000 रुपये आहे. तर एक ग्रॅम चांदीची किंमत ही 240 रुपये आहे.
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवारी 29 जून रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,43,170 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,31,250 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,07,430 प्रति 10 ग्रॅम.
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सोमवारी 29 जून रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,43,020 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,31,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,07,270 प्रति 10 ग्रॅम.
महाराष्ट्रातील पुणे शहरात सोमवारी 29 जून रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,43,020 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,31,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,07,270 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये सोमवारी 29 जून रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,43,020 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,31,100 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,07,270 प्रति 10 ग्रॅम.
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये सोमवारी 29 जून रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,090 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,21,250 प्रति 10 ग्रॅम.