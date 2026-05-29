/Gold Silver Price Today 29 May : सोनं चांदीच्या दरात पुन्हा वाढ! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचे दर

Gold Silver Price Today 29 May : मागील काही दिवसात रोज सोन्या चांदीच्या किमती बदलत आहेत. गुरुवारी सोन्या चांदीच्या भावात घसरण झाली होती, मात्र शुक्रवारी सोन्याच्या दरात जवळपास प्रति तोळा 1,580 रुपयांची वाढ झाली असून चांदीचा भाव 5 हजारांनी वाढला आहे.
गुरुवारी सराफा बाजारात सोन्याचे भाव हे जवळपास प्रतितोळा 1,56,060 इतके होते. तर शुक्रवारी यात जवळपास 1,580 रुपयांची वाढ झाली असून आता सोन्याचा भाव 1,57,640 रुपये प्रतितोळा आहे. (Photo Credit - Social Media)
गुरुवारी 28 मे रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,75,000 इतका होता, मात्र त्यात शुक्रवारी 5 हजारांची वाढ झाली आहे. आज गुरुवारी प्रति किलो चांदीची किंमत ही 2,80,000 आहे. पार्टी ग्रॅम चांदी 280 इतकी आहे. (Photo Credit - Social Media)
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत शुक्रवार 29 मे रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,060 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: 1,43,050 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,040 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुद्धा मोठं सराफा मार्केट आहे. तेव्हा शुक्रवार 29 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,57,640 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,44,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,18,230 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात शुक्रवार 29 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,57,640 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,44,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,18,230 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
देशात कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. शुक्रवार 29 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,57,640 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,44,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,18,230 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये शुक्रवार 29 मे 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,59,280 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,46,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,22,550 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य स्थितीमुळे संपूर्ण अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. भारताला भविष्यात आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं होतं. (Photo Credit - Social Media)