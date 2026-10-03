/सोन्याच्या किंमती मोठी घसरण! ग्राहकांसाठी खरेदीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rate Today 3 October 2026 : सोन्याच्या दरात शनिवार 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी मोठी घसरण झालेली आहे. शुक्रवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्राम सोन्याचा भाव हा 1,50,280 रुपये एवढा आहे. तर शनिवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्राम सोन्याचा भाव हा 1,49,180 रुपये एवढा आहे. शुक्रवारच्या तुलनेत शनिवारी सोन्याचा भाव हा 1,100 रुपयांनी कमी झाला आहे.
सोन्याच्या दरात शनिवार 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी मोठी घसरण झालेली आहे. शुक्रवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्राम सोन्याचा भाव हा 1,50,280 रुपये एवढा आहे. तर शनिवारी 24 कॅरेट शुद्धतेच्या 10 ग्राम सोन्याचा भाव हा 1,49,180 रुपये एवढा आहे. शुक्रवारच्या तुलनेत शनिवारी सोन्याचा भाव हा 1,100 रुपयांनी कमी झाला आहे.
1 ऑक्टोबर पासून चांदीचे भाव स्थिर आहेत. शनिवार 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,35,000 रुपये एवढा आहे. प्रति ग्रॅम चांदीचा भाव हा 235 रुपये आहे.
दिल्लीत शनिवार 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,330 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,040 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत शनिवार 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,180 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,750 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,890 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
पुणे शहरात शनिवार 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,180 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,750 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,890 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये शनिवार 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,180 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,750 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,890 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये शनिवार 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,180 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,750 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,890 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)