/सोन्याच्या किंमती पुन्हा वाढल्या तर चांदीचे भाव स्थिर, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rate 30 July 2027 : सोनं चांदीचे दागिने परिधान करणं ही नेहमीच भारतीयांची आवड राहिलेली आहे. मात्र मागील काही दिवसात सोन्याच्या किंमतीत सतत चढउतार पाहायला मिळत आहे. 27 जुलैनंतर मागील दोन दिवस सोन्याच्या भावात घसरण झाली होती. मात्र आता पुन्हा 30 जुलै रोजी सोन्याचा भाव वाढला आहे. तर चांदीचे भाव मागील दोन दिवसांपासून स्थिर आहेत.
मागील दोन दिवस सोन्याच्या भावात घसरण होत होती, मात्र 30 जुलै रोजी सोन्याचे भाव पुन्हा एकदा वाढले आहेत. 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत मुंबई सारख्या शहरात 1,44,330 रुपये आहे. बुधवारच्या तुलनेत सोन्याच्या प्रति ग्रॅम किंमतीत 82 रुपयांची वाढ झालीये. (Photo Credit - Social Media)
मागील काही दिवसांपासून चांदीचे भाव हे स्थिर आहेत. गुरुवार 30 जुलै रोजी चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,35,000 रुपये इतका होता. प्रति ग्रॅम चांदीचा भाव हा 235 रुपये इतका आहे. (Photo Credit - Social Media)
दिल्लीत गुरुवार 30 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,480 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,450 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,400 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
मुंबईत गुरुवार 30 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,330 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,250 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
महाराष्ट्रातील पुणे शहरात गुरुवार 30 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,330 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,250 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये गुरुवार 30 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,330 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,250 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये गुरुवार 30 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,330 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,450 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)