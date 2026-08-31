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Gold And Silver Rate Today : सोन्याच्या भावात मोठी घसरण तर चांदीही गडगडली, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 31, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:22 AM IST

Gold And Silver Rate Today : मागच्या काही दिवसांमध्ये सोन्याच्या भावात वाढ झाली होती. मात्र आता त्यामध्ये घट होण्यास सुरुवात झाली असून शनिवार रविवारी सोन्याचे भाव स्थिर राहिल्यावर आता त्यात सोमवारी आठवड्याच्या सुरुवातीला मोठी घसरण झाली आहे. तेव्हा सोमवार 31 ऑगस्ट रोजी तुमच्या शहरातील सोनं आणि चांदीचे भाव किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.

Gold And Silver Rate Today 31 August 2026 1/7

सोन्याचा भाव :

रविवारी 30 ऑगस्ट रोजी सोन्याची किंमत ही प्रति ग्रॅम 15,824 होती आणि सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी यात जवळपास 147 रुपयांची घट झाली आहे. सोमवारी प्रति ग्रॅम सोन्याची किंमत 15,677 रुपये आहे. सोमवारी 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,56,770 रुपये आहे. (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 31 August 2026 2/7

चांदीचा भाव :

सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या भावात घसरण झाली असून असून चांदीचे भाव हे सध्या स्थिर आहेत. चार दिवसांपूर्वी 2,60,000 असणारी चांदी 28 ऑगस्ट रोजी 50,000 रुपयांनी घसरली. त्यानंतर आज 31 ऑगस्ट रोजी एक किलो चांदीचा भाव हा 2,55,000 रुपये एवढा आहे. 

Gold And Silver Rate Today 31 August 2026 3/7

दिल्लीत सोन्याचा दर :

दिल्लीत सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,43,850 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,50,450 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,18,000 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 31 August 2026 4/7

मुंबईत सोन्याचे दर :

मुंबईत सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,770 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,850 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 31 August 2026 5/7

पुणे सोन्याचा दर :

पुणे शहरात सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,770 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,850 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 31 August 2026 6/7

कोलकातामध्ये सोन्याचा दर :

कोलकातामध्ये सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,770 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,17,850 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

Gold And Silver Rate Today 31 August 2026 7/7

चेन्नईमध्ये सोन्याचा दर :

चेन्नईमध्ये सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,56,770 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,43,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,21,400 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
Gold and silver
marathi news
gold rate
silver rate

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