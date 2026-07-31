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आज सोन्याचा भाव वाढला की कमी झाला? एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचे ताजे भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 31, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:46 PM IST

Gold and Silver Rate Today 31 july 2026 :मागील काही दिवसात सोन्या चांदीच्या भावात चढ उतार पाहायला मिळतोय. गुरुवारनंतर आज शुक्रवारी सुद्धा सोन्याच्या भावात वाढ झाली असून चांदीचे भाव हे स्थिर आहेत. तेव्हा 31 जुलै रोजी सोनं आणि चांदीचे भाव किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात. 

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गुरुवारनंतर शुक्रवारी 31 जुलै रोजी सुद्धा सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे.  24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत गुरुवारी मुंबई शहरात 1,44,330 रुपये होती मात्र आता शुक्रवारी हा भाव 1,44,600 पर्यंत पोहोचला आहे. (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 31 july 20262/7

मागील जवळपास 5 दिवसांपासून चांदीचे भाव हे स्थिर आहेत. शुक्रवार 31 जुलै रोजी चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,35,000 रुपये इतका होता. प्रति ग्रॅम चांदीचा भाव हा 235 रुपये इतका आहे. (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 31 july 20263/7

देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत शुक्रवार 31 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,750 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,600 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 31 july 20264/7

भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईत शुक्रवार 31 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,600 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,550 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,450 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 31 july 20265/7

महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक राजधानी आणि शिक्षणाचं माहेरघर पुणे शहरात शुक्रवार 31 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,600 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,550 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,450 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 31 july 20266/7

कोलकातामध्ये शुक्रवार 31 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,600 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,550 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,450 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

gold and silver rate today 31 july 20267/7

भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये शुक्रवार 31 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,600 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,550 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,700 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
gold and silver rate today
marathi news
gold rate
silver rate

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