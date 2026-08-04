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सोन्याच्या दरात घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 04, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:28 AM IST

Gold And Silver Rate 4 August 2026 : ऑगस्ट महिना सुरु झाल्याच्या तीन दिवसांपासून सोन्या चांदीचे भाव हे स्थिर होते. मात्र चौथ्या दिवशी म्हणजेच मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी महिन्याच्या सुरुवातीला सोन्याच्या भावात किंचित घसरण झाली आहे. तर चांदीचा भाव मात्र स्थिर आहे. तेव्हा आज देशातील प्रमुख शहरांच्या सोन्या चांदीच्या किंमतींविषयी माहिती जाणून घेऊयात. 

 

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ऑगस्ट महिन्यातील सुरुवातीचे तीन दिवस सोन्याचे भाव स्थिर होते, मात्र चौथ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण झाली असून 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत मंगळवारी 4 ऑगस्ट रोजी 1,44,000 रुपये एवढा आहे. (Photo Credit - Social Media)

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जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते 4 ऑगस्ट पर्यंत चांदीचे भाव हे स्थिर आहेत. 27 जुलै पासून चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,35,000 रुपये इतका असून प्रति ग्रॅम चांदी 235 रुपयांना मिळते. (Photo Credit - Social Media)

 

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मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,370 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,350 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,310 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)

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भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,000 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

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महाराष्ट्रातील महत्वाचं शहर असलेल्या पुण्यात मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर :  24 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,000 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

 

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कोलकातामध्ये मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर :  24 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,000 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

 

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चेन्नईमध्ये मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,150 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
gold rate
gold and silver rate
marathi news
silver rate

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