/सोन्याच्या दरात घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rate 4 August 2026 : ऑगस्ट महिना सुरु झाल्याच्या तीन दिवसांपासून सोन्या चांदीचे भाव हे स्थिर होते. मात्र चौथ्या दिवशी म्हणजेच मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी महिन्याच्या सुरुवातीला सोन्याच्या भावात किंचित घसरण झाली आहे. तर चांदीचा भाव मात्र स्थिर आहे. तेव्हा आज देशातील प्रमुख शहरांच्या सोन्या चांदीच्या किंमतींविषयी माहिती जाणून घेऊयात.
ऑगस्ट महिन्यातील सुरुवातीचे तीन दिवस सोन्याचे भाव स्थिर होते, मात्र चौथ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण झाली असून 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत मंगळवारी 4 ऑगस्ट रोजी 1,44,000 रुपये एवढा आहे. (Photo Credit - Social Media)
जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते 4 ऑगस्ट पर्यंत चांदीचे भाव हे स्थिर आहेत. 27 जुलै पासून चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,35,000 रुपये इतका असून प्रति ग्रॅम चांदी 235 रुपयांना मिळते. (Photo Credit - Social Media)
मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,370 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,350 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,310 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,000 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
महाराष्ट्रातील महत्वाचं शहर असलेल्या पुण्यात मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,000 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,08,000 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये मंगळवार 4 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,10,150 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)