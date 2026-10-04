/4 ऑक्टोबर रोजी सोन्याचा भाव वाढला की कमी झाला? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजच्या सोनं चांदीच्या लेटेस्ट किंमती

Gold And Silver Rates Today 4 October 2026 : भारतीयांना सोनं चांदीच्या दागिन्यांचे आकर्षण मोठ्या प्रमाणात आवडतात. सणासुदीच्या काळात ग्राहक सोनं चांदीच्या वस्तू खरेदी करतात. तेव्हा सोनं चांदीचे दर वाढले किंवा कमी झाले तर याचा ग्राहकांच्या बजेटवर परिणाम होतो. तेव्हा 4 ऑक्टोबर रोजी तुमच्या शहरातील सोनं चांदीचे दर किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
4 ऑक्टोबर रोजी सोन्याचा भाव हा स्थिर आहे. शनिवारच्या तुलनेत सोन्याच्या भावात रविवारी कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबईत २४ करत शुद्धतेच्या १० ग्रॅम सोन्याच्या किंमती या 1,49,180 रुपये इतक्या आहेत. तर एक ग्रॅम सोन्याची किंमत हे 14,918 रुपये आहेत.
1 ऑक्टोबर पासून चांदीचे भाव स्थिर आहेत. 1 ऑक्टोबर रोजी यात 5 हजारांची घसरण झालेली होती. तेव्हापासून एक किलो चांदीची किंमत ही जवळपास 2 लाख 35 हजार रुपये आहे.
राजधानी दिल्लीत रविवार 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,330 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,040 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत रविवार 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,180 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
सांस्कृतिक शहर अशी ओळख असणाऱ्या पुणे शहरात रविवार 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,180 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
कोलकातामध्ये रविवार 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,180 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,11,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये रविवार 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,49,180 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,36,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,12,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)